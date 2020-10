Někdy prodáte i to, co nebylo na prodej, říká realitní šéf Penty | E15.cz

Investiční skupina Penta ještě loni oznamovala, že si nový kancelářský komplex Churchill Square na pomezí pražského Žižkova a hlavního nádraží ponechá. Teď to však vypadá, že do konce roku bude mít areál nového majitele. „Nabídky jsou natolik zajímavé, že se partneři Penty rozhodli přehodnotit své stanovisko,“ říká šéf realitní části Penty Petr Palička.

Vaším největším projektem v Praze je zástavba kolem Masarykova nádraží. Co se tam teď děje?

Běží změna územního plánu, a to pro část na území Prahy 8. Aby mohla změna územního plánu doběhnout, domluvili jsme se s magistrátem, že pro ni vypíšeme mezinárodní veřejnou urbanisticko-architektonickou soutěž, která prověří možná řešení. Jedná se o území, které patří nám a ČSAD.

Kdy má být soutěž vypsaná?

Věříme, že někdy začátkem příštího roku. Další obdobná soutěž, která už je připravená a měla by být vypsána v co nejkratší době, je pro řešení prostoru před Masarykovým nádražím. Do toho samozřejmě stále čekáme na stavební povolení na první dva objekty od Zahy Hadid, které budou stát podél ulice Na Florenci. Do té doby ještě budeme muset zahájit práce na opravě zabezpečení jámy, která tam vznikla už před třemi lety v rámci archeologického průzkumu. Zabezpečení vysokých stěn jámy zahrnuje i přípravné práce pro budoucí stavbu nových budov.

Když jste zmiňoval architektonickou soutěž, znamená to, že podoba projektu pocházející ze studia architektky Zahy Hadid, kterou jste představili veřejnosti, už neplatí?

V případě zadní části území směrem k Florenci bude muset studie Zahy doznat změn z několika důvodů. Jednak už je to několik let, kdy jsme s její koncepcí přišli a také se nám nepodařilo zkonsolidovat všechny pozemky. To je samozřejmě zásah do původní studie. Především však magistrát projevil přání, aby výraznou součástí nové výstavby byly byty. A pokud tam mají být, tak to musí být koncepčně trochu jinak uchopeno.

Stále ale vycházíme z původní koncepce Zahy Hadid, zejména co se týká nových propojení pro pěší mezi Prahou 1, 3 a 8, to všechno platí. Stejně tak platí že vznikne nové náměstí na Florenci. Ale finální urbanisticko-architektonické řešení či jen nějaké doplňující prvky toho stávajícího přinese až výsledek soutěže.

Změní se i první dvě budovy u Masarykova nádraží, jejichž stavba je nejblíže?

Mají finální podobu, jak je to vydáno v územním rozhodnutí. Zásadním způsobem se od původního projektu neodlišují, ale samozřejmě prodělaly nějaký vývoj.

Takže tam pokračuje spolupráce se studiem Zahy Hadid?

Ano, jednoznačně.

Nakolik se celý projekt změnil z hlediska objemu ploch, které postavíte? Kolik bude bytů a kolik kanceláří?

Co se týká ploch, tak to lze těžko říct. Na území Karlína, tedy na druhé straně magistrály, běží změna územního plánu a nemůžeme predikovat, co plán dovolí a nedovolí. Při jednání s magistrátem jsme se zavázali, že v této části bude minimálně čtyřicet procent bytů, což samozřejmě chceme dodržet. Během let, co na tom studio Zahy Hadid dělá, se ale posunul celkový společenský vývoj. Je vlastně správně, že v území bude smíšená zástavba. Bude to nový, plnohodnotný kus města.

Platí dál dohody, které jste měli se SŽDC týkající se zastřešení kolejiště Masarykova nádraží a propojení z lokality kolem Florence směrem do Hybernské a Opletalovy ulice?

Samozřejmě. Původní koncepce Zahy Hadid, především dopravního propojení, platí. SŽDC připravuje výstavbu zastřešení části kolejiště, už běž přípravné práce. Musím říct, že SŽDC v tomto směru odvádí velmi dobrý výkon a myslím, že nebudou příliš pozadu za námi.

Právě u křižovatky Hybernské a Opletalovy jste před časem koupili pozemek od České pošty. Jak vypadá příprava projektu tam?

Máme tam vydané územní rozhodnutí na hotel. Začátkem příštího roku bychom chtěli zahájit archeologický průzkum.

Dává stavba hotelu za současné situace smysl?

Nejsme provozovatelé hotelu, ale situaci v hotelnictví sledujeme. Hotelový řetězec, který má o hotel zájem a už s námi podepsal smlouvu, na svých plánech nic nezměnil a má do budoucna optimistické výhledy. Navíc nezapomeňte, že ještě nemáme stavební povolení. Řekněme, že kdybychom ho měli do půl roku, tak hotel může být otevřený do tří let. Věříme, že to už bude situace úplně jiná.