Česká koruna je výrazně nadhodnocená, tvrdí JPMorgan Chase | E15.cz

Už před pár týdny ale analýza amerického bankovního domu JPMorgan Chase & Co. označila českou měnu za jednu z nejvíce nadhodnocených na světě. Nejpřepálenější je podle reálného kurzu, který bere v potaz různou úroveň inflace v daných zemích, čínský jüan. Následují filipínské peso, kanadský dolar a právě koruna. Analýza zkoumala 32 hlavních světových měn.

„Metodologie JPMorgan je poměrně jednoduchá. Porovnává odchylky reálných kurzů od dlouhodobého průměru,“ uvádí hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš a dodává: „Reálný měnový kurz, kdy se bere v potaz vyšší česká inflace, je podle toho výrazně odchýlený oproti dlouhodobému průměru.“

Ekonomové ovšem upozorňují, že analýza se nezabývá například tím, že kurz měny se může vymykat kvůli rychlejšímu růstu produktivy práce. Různé analýzy navíc mohou dávat opačné výsledky. Konkrétně u čínské měny Institut pro mezinárodní finance naopak uvedl, že jüan je podhodnocený o 12,8 procenta.

Tuzemští ekonomové ostatně věří v další posílení koruny vůči euru, které potáhne několik faktorů. „Výsledek české ekonomiky za první čtvrtletí byl velmi dobrý vzhledem k vývoji ekonomiky Evropské unie. Je to dané proexportním průmyslem,“ říká hlavní ekonom J&T Banky Petr Sklenář.

K tomu se přidává postoj České národní banky vůči inflační hrozbě. „Bude jednou z prvních centrálních bank na světě, které budou zvyšovat úrokové sazby,“ doplňuje Bureš. Vyšší úrokové sazby znamenají, že koruna je zajímavější pro investory vzhledem například k euru, kde jsou výnosy záporné. Ostatně právě očekávaný růst sazeb podle Sklenáře způsobil, že česká koruna posiluje už nyní.

Další vývoj koruny bude záviset na oživení tuzemského hospodářství. „Pokud se podaří pandemii stabilizovat, bude to jeden z důvodů, proč by koruna mohla být silnější,“ upozorňuje Pavel Sobíšek, hlavní ekonom UniCredit Bank. Podobně se vyjadřuje Sklenář: „Koruna může dál posilovat, jak se situace bude normalizovat.“

Ke konci roku by podle Sobíška mohlo euro stát 25,40 koruny. „Cesta vede k úrovni dvacet pět korun za euro a postupně pod pětadvacet korun,“ doplňuje Sklenář. Koruna podle Bureše má možnost posilovat vůči euru o 1,5 procenta ročně.

Jak se čeští exportéři jistí proti výkyvům hodnoty domácí měny:

Podobný vývoj očekávají odborníci u kurzu české měny vůči dolaru. Ten se však bude odvíjet rovněž od kurzu euru vůči dolaru. Koruna je totiž ve vztahu k dolaru zavěšená na euro.

Evropská jednotná měna by přitom mohla podle Sobíška ještě nepatrně posílit vůči dolaru. To by pak pomohlo kurzu koruny. „Můžeme se dostat pod 21 korun za dolar. Kurz 20,50 koruny za dolar nemusí být překvapením,“ upozorňuje Sklenář. Podobný odhad má Sobíšek. V současnosti stojí dolar přibližně 21 korun.