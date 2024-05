„Schválený úpis by měl být impulzem pro celou společnost. Zdvojnásobením vlastního kapitálu bychom chtěli vyplatit dluhy, které nám narostly po pandemii covidu a do kterých jde v současnosti velká část našeho zisku. Je to zároveň cesta, která přináší zdroje na další rozvoj a zvyšování hodnoty společnosti pro akcionáře,“ uvedl předseda představenstva TMR Igor Rattaj s tím, že to zároveň znamená možný příslib návratu k výplatě dividendy, a tím i zatraktivnění akcií pro investory.

Valná hromada TMR v pátek odsouhlasila vydání přibližně 6,3 milionu nových akcií. Firma podle svého vyjádření může díky nim získat až 120 milionů eur nového kapitálu, které chce použít ke stabilizaci a dalšímu rozvoji firmy. Akciím TMR se přitom na burze v posledních letech nijak zvlášť nedaří. Zatímco ještě v roce 2022 se obchodovaly i za částky kolem dvou set korun za kus, aktuálně stojí kolem 110 korun za kus, přičemž během posledních dvou let prakticky setrvale slábnou.

„Zadlužení TMR se vyšplhalo za poslední rok na neudržitelné úrovně. Poměr celkového dluhu vůči vlastnímu kapitálu je na 1400 procentech, což je jeden z hlavních důvodů špatné výkonnosti akcie,“ vysvětluje analytik společnosti XTB Štěpán Hájek s tím, že firmě se podařilo otočit negativní trend z pandemie a razantně zvýšit tržby. „Díky snížení zadlužení by mělo v dalších letech zbýt více pro akcionáře, nicméně akcionáři budou výrazně naředěni, což nelze vnímat jako ideální investiční příležitost,“ míní Hájek. Nicméně dodává, že vzhledem k růstu provozních výdělků v posledních letech je společnost i díky poklesu cen akcií z pohledu investorů relativně atraktivně oceněna.

„Pokles ocenění však může kvůli úpisu akcií ještě klesat a negativní trend by otočil lepší vývoj fundamentu společnosti, kterému mohou pomoci i plánované akvizice areálu v Harrachově,“ doplňuje Hájek. Podle něj bude klíčové, jaké plány bude mít management TMR v průběhu roku. Provozovatel lyžařských areálů přitom v březnu představil velmi nadějné výsledky za svůj poslední byznysový rok. Krom růstu tržeb o 43 procent brutálně narostl i provozní zisk. Konkrétně 76procentní ziskový skok ovšem padl na pokrytí úrokových plateb z dříve nabraných dluhů.

Hlavním tahounem příznivých čísel bylo přitom podle březnové analýzy J&T Banky zotavení turistického ruchu během loňské zimy po předchozí sezoně utlumené opatřeními proti covidu. Rostla přitom jak návštěvnost horských středisek, tak zábavních parků, stejně jako cena poskytovaných služeb. TMR vlastní nebo si pronajímá a provozuje horská střediska, zábavní parky, golfové rezorty, restaurace, sportovní služby, obchody a hotely.