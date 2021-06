Londýnská burza kovů znovu otevře svůj parket | E15.cz

Obchodníci sedí v kruhu na červených lavicích a navzájem se překřikují a gestikulují, aby dohodli ceny a objem svých objednávek. Tak vypadal ještě vloni na jaře běžný pracovní den na burze LME, jedné z posledních na světě, kde se tímto způsobem obchoduje. Poté, kdy je kontrakt dojednán, vyplní obě strany transakce přímo na místě obchodní lístek a předají jej ke zpracování zaměstnancům burzy.

V březnu 2020 ale život ve Velké Británii zmrazila covidová uzávěra a i londýnská burza kovů musela plně přejít na elektronický systém obchodování. Takzvaný Kruh se uzavřel. V lednu pak LME oznámila záměr fyzickou burzu zrušit úplně. Opírala se přitom o analýzu, která uváděla, že objem obchodů šel po přechodu do online světa výrazně nahoru. Například v případě mědi činil skok 169 procent. Burza argumentuje, že takto stanovená cenová hladina lépe odráží situaci na trhu.

Reakce obchodníků ale byla jednoznačně odmítavá. Například společnosti Sucden Financial a StoneX Financial tvrdily, že analýza, kterou LME představila, započítává elektronické obchody učiněné po zavírací době burzy. A předložily vlastní data, podle nichž po přechodu na výhradně elektronické obchodování spadl objem transakcí s mědí o 14 procent.

LME svůj názor nezměnila, řekl novinářům její šéf Matthew Chamberlain. Přesto se rozhodla tlaku ustoupit. „Nemůžeme být jediným arbitrem toho, co jsou nejlepší zájmy trhu. Musíme naslouchat tomu, co si trh myslí,“ prohlásil.

Obchodování na LME se přesto změní. Takzvané závěrečná cena na konci obchodního dne už nebude stanovována na základě obchodování přímo na parketu, ale stejně jako během pandemie zůstane v rukou elektronického procesu. Naopak takzvaná oficiální cena se bude i nadále odvozovat od posledních nabídek a objednávek učiněných jedním z devíti brokerů držících oprávnění obchodovat přímo fyzicky na burze.

LME ale zároveň oznámila, že povede s obchodníky diskusi o nových pravidlech. Ta by provozovateli burzy měla například umožnit za určitých okolností obchodování v Kruhu automaticky přerušit, a to například ve chvíli, kdy počet přítomných obchodníků klesne z obvyklých devíti na méně než šest.

Diskuse u uzavření fyzického parketu na LME se vedou prakticky dvě dekády, od doby, co burza zahájila elektronické obchodování. Například konkurenční burzy The New York Mercantile Exchange a International Petroleum Exchange zavřely své fyzické parkety obchodující s ropou před několika lety.