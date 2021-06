Českým podnikům docházejí zásoby. Hrozí inflace | E15.cz

„Juta nakupuje jako vstupní suroviny polypropylen a polyetylen, popřípadě polotovary z nich v množství kolem sto tisíc tun ročně. Začátkem roku začal jejich nedostatek a rušení smluv z vyšší moci ze strany dodavatelů. Pro nás to znamená bezmocnost,“ zdůrazňuje miliardář a majitel textilky Juta Jiří Hlavatý.

Nedostatek surovin či materiálů pociťuje snad každé odvětví. „Chybí nám významné množství materiálu. Problémy mají v podstatě všichni dodavatelé, takže to není izolovaný problém,“ upozorňuje Martin Dozrál, ředitel výrobce interiérových dveří a zárubní Solodoor. Největší problémy jsou podle něj v dodávkách desek pro výrobu dveří a dřevotřísky.

Potíže jsou patrné i ve stavebnictví. „Materiál není dostupný. Máme ho na zakázky objednaný na určitý termín a dodavatel nám sdělí, že ho prostě nemá. Problém je také s výrobky, jako jsou plastová okna nebo plastové kanalizační trubky,“ popisuje předseda představenstva firmy Strabag Ondřej Novák.

Podobně se vyjadřuje miliardář a majitel Carbounion Bohemia Petr Paukner, který renovuje vilu, jež patřívala někdejšímu generálnímu tajemníkovi ÚV KSČ Milouši Jakešovi. „Na některé věci se čeká, ale není to zatím tak tragické, že by to zpozdilo stavbu o dva měsíce,“ dodává Paukner s tím, že zejména ocel a výrobky z ní zdražily o sto procent.

Zdvojnásobení cen surovin zažila i Juta, což má na firmu nepříznivý dopad. „Pokud by to trvalo celý rok, znamenalo by to zvýšení nákladů o šílených 2,56 miliardy korun,“ uvádí Hlavatý a pokračuje: „Nevím o nikom na světě, kdo by za posledních čtyřicet let tak prudké zdražení zažil.“ Juta podle něj už přesvědčuje zákazníky o nových, vyšších cenách.

Svět se potýká s nedostatkem surovin

Na výrazné zdražení se musejí připravit rovněž odběratelé produktů z plastů i ze dřeva, jejichž cena dramaticky vzrostla. „V posledních několika týdnech došlo k nárůstu ceny dřeva na úroveň dvoj- až trojnásobku oproti původní ceně. Například lepené hranoly typu BSH stojí aktuálně 35 tisíc korun, ještě před měsícem stály 15 tisíc,“ vyčísluje Václav Pinďák, obchodní manažer firmy 3AE vyrábějící dřevostavby.

A další zvýšení cen ještě může přijít. „V letošním roce očekáváme ještě několik vln zdražení materiálových vstupů,“ shrnuje Dozrál s tím, že firma bude kvůli tomu zdražovat všechny výrobky.