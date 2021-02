Robinhood získal od investorů dalších 2,4 miliardy dolarů | E15.cz

Americká makléřská společnost Robinhood si zajistila další finanční injekci ve výši 2,4 miliardy dolarů (51,6 miliardy korun). Firma minulý týden čelila masivnímu nárůstu obchodů a ocitla se pod tlakem poté, co omezila nákup některých žádaných titulů typu GameStop, na které se zaměřila početná skupina spekulantů. Tím na sebe Robinhood přivolal hněv svých klientů, některých politiků a celebrit.

On-line platforma Robinhood nabízí obchodování na burzách zdarma a je populární zejména u mladých lidí. Nové prostředky jí poskytl především fond rozvojového kapitálu Ribbit Capital. Přispěli i další stávající investoři včetně firem ICONIQ, Andreessen Horowitz, Sequoia, Index Ventures a NEA. Společnosti Sequoia a Ribbit Capital vložily do Robinhoodu podle zprávy listu The New York Times (NYT) už minulý týden společně miliardu dolarů.

Akcie AMC Entertainment, GameStop a dalších firem v posledních dnech zažily nebývalý růst, který dosáhl až stovek procent. Je to výsledek boje mezi velmi početnou skupinou drobných investorů a zkušenými manažery hedgeových fondů, kteří disponují miliardami dolarů a spekulovali na pokles cen.

Drobní investoři spolu komunikují přes sociální síť Reddit. Skupina už má podle médií skoro šest milionů členů a tvrdí o sobě, že vyrazila do boje s bohatými manažery z Wall Street a že cílem je přerozdělení majetku ve světě. Naposledy se drobní investoři zaměřili na stříbro a vyhnali jeho cenu o více než 11 procent nad 30 dolarů za troyskou unci, tedy nejvýše za osm let.