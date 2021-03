Mall Group zvažuje vstup na burzu. Je to jedna z možností, tvrdí zdroj | E15.cz

Skupina Mall Group, kam patří internetové obchody Mall.cz, CZC.cz nebo například Košík.cz, by mohla vstoupit na burzu. Uvedla to informační platforma Mergermarket. “Je to jedna z možností. Uvažuje se o ní, ale ještě není nic rozhodnuto,” potvrdil deníku E15 zdroj blízký celé záležitosti. V rozhodování přitom bude záležet na tom, jak by investoři Mall Group ocenili.