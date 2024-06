Akcie maloobchodního prodejce her a elektroniky GameStop skokově vzrostly poté, co investor Keith Gill známý pod pseudonymem Roaring Kitty (v českém překladu Řvoucí koťátko) nebo DeepF- - - - - -Value přidal příspěvek na sociální síť Reddit. Šlo o snímek obrazovky, na kterém měl být vidět výpis z jeho makléřského účtu s akciemi firmy v celkové hodnotě 115,7 milionu dolarů. To je v přepočtu 2,6 miliardy korun. Akcie distributora her a elektroniky díky tomu vykázaly na trhu Nasdaq newyorské burzy růst až o 75 procent.