Investiční hodinky z druhé ruky prodělaly desítky procent | e15.cz

Spektakulární investiční hit posledních let v podobě luxusních hodinek kultovních značek skončil. Index WatchCharts Overall mapující šest desítek modelů takzvaně z druhé ruky, které bývají nejčastěji terčem spekulativních nákupů, klesl za poslední rok zhruba o sedmnáct procent. Z vrcholu hodinářské horečky na jaře loňského roku tak už tikající investice připravily své kupce o téměř čtyřicet procent. Ceny některých modelů hodinek se přitom na sekundárním trhu, kde se obchodují použité stroje, pohybovaly v posledních letech dokonce vysoko nad cenami těch nových. Podle odborníků se tak ceny hodinek dostávají „zpátky do reality“.