Na Robinhood míří hromadná žaloba kvůli akciím GameStopu | E15.cz

Dle řady uživatelů sociální sítě Twitter k pozastavení obchodování s akciemi GME či i AMC přistoupila i platforma eToro, stopku se rozhodla obchodům vystavit také největší banka v USA – Bank of America, a to na své platformě Merrill Edge.

V reakci na obchodní stopky se akcie GME propadly ze svého vrcholu na 492 dolarech na 234 dolarů. V poobchodní fázi se dostaly k hranici 191 dolarů a uzavřely den s více než 40procentní ztrátou. Zejména akcie AMC a GameStop přitom v posledních dnech přitom zažily nebývalý růst, který dosáhl stovek procent.

Potíže s obchodováním se zmíněnými tituly nicméně hlásí i řada uživatelů platformy Revolut. Na Twitteru se objevila rovněž řada stížností uživatelů, kterým platforma Robinhood odprodala bez jejich svolení nákupní pozice na akciích GME, které drželi takzvaně na páku (tedy na ně měli půjčeno). Jejich pravost je nicméně zatím nemožné ověřit vzhledem k rapidnímu vývoji událostí na trhu.

Ke kauze se vyjádřil i jeden z nejbohatších mužů planety – Elon Musk. Ve svém tweetu moralizuje nad tím, že „Nejde prodat dům, který nevlastníte, nejde prodat auto, které nevlastníte, ale můžete prodat akcii, kterou nevlastníte! Shortování je relikt a legální podvod.“ Tím se patrně vyhraňuje proti praxi velkých fondů, jejichž byznys je na shortovací pozici postaven.

