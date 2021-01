Skupinové spekulace na Redditu dělí ekonomy. Kauza GameStop | E15.cz

Po internetu se ve více lidech domluvíte, spekulativně začnete obchodovat vybranou akciovou kořist a vyženete cenu daného titulu do nebes. GameStop přes tisíc procent zhodnocení, BlackBerry, Nokia… Je to v pořádku, nebo lze současný fenomén na finančních trzích označit za manipulaci s trhem? V anketě deníku E15 se nad tím zamýšlejí investiční experti.

To, co nyní způsobují koordinované spekulace na jednotlivé akciové tituly, je to něco nového, nebo k tomu lze najít historickou paralelu?

Leoš Rousek, analytik ve společnosti Home Credit International

Stejně jako digitalizace zasáhla většinu lidských činností, tak se projevuje i v procesu vzniku a rozdmýchávání investičních bublin a spekulací. V tomto případě sdílí „zaručené“ investiční tipy mezi sebou méně i více zkušení drobní investoři rychlostí danou jejich internetovým připojením. Šeptanda ale patří ke všem bublinám. Tulipánová horečka v Nizozemsku zuřila několik let, než praskla. Současný růst cen akcií malých firem nejspíš nepotrvá tak dlouho jako právě boom hodnot tulipánových cibulek na nizozemských komoditních burzách ve dvacátých a třicátých letech sedmnáctého století.

Tomáš Pfeiler, portfolio manažer společnosti Cyrrus

Jde o historicky bezprecedentní událost, která ukazuje, že oslavovaná demokratizace investování má i své stinné stránky. Tyto excesy by nebyly možné bez sociálních sítí.

Dominik Stroukal, hlavní ekonom banky Creditas

Komunitní takzvaná pump and dump schémata existovala odjakživa. Nyní je to nové v objemu a v tom, že komunitou není uzavřená skupina lidí, ale široká internetová veřejnost. V tom je to nové, větší a zajímavější.

Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Trinity Bank

Koordinované spekulace na GameStop a další tituly jsou z velké části zcela novou záležitostí, protože je umožnil rozmach sociálních sítí, chatových místností a investorských aplikací jako je Robinhood. Roli rovněž sehrává covidová nuda a „dlouhá chvíle“ drobných mileniálních investorů, kteří na sítích hledají zábavu a v jednoduchém a levném investování prostřednictvím aplikací adrenalin.

Formují se specifické sociální bubliny v míře, jaká tu nikdy nebyla, respektive neměla takový vliv na profesionální investiční svět. Do jisté míry ale historické paralely existují. Jednou z nich je dění na trhu se stříbrem na přelomu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století. Tři bratři Huntové se tehdy v obavě ze znehodnocování papírových, nekrytých peněz rozhodli s penězi, které zdědili po otci, investovat do stříbra, takže nakonec ovládali třetinu světové zásoby tohoto kovu, která byla dostupná soukromým investorům.

Cena stříbra v letech 1979 a 1980 dramaticky narostla z úrovně nad šesti dolary nad čtyřicet dolarů za unci, z části právě i kvůli agresivním spekulativním nákupům Huntových. Po nějaký čas tedy s trhem bezesporu manipulovali. Ve své „bratrské sociální bublině“, tvořené tedy jen třemi osobami, vlastně jednali podobně jako dnes jednají prostřednictvím sociálních sítí typu Redditu investoři do GameStopu. Místo jednotek jsou jich teď sice miliony, ale princip se zůstává podobný.

Olívia Lacenová, analytička TopForex

Podobných příkladů bychom mohli najít v historii několik od tulipánové horečky, kdy extrémně rostla cena cibulek přes dot-com bublinu nebo realitní bublinu, o níž se mluvilo zejména v posledním roce, kdy navzdory vývoji globální ekonomiky cena nemovitostí stále výrazně tostla. Takže nejde o žádnou novinku, ale poměrně známý jev, který se průběžně objevuje vždy v trochu jiné podobě. Už několikrát jsme mohli sledovat i výraznou manipulaci s cenou Bitcoinu. S aktuální digitalizací, kdy jsou informace dostupné téměř okamžitě je to téma pouze více na očích.

Mají trhy nějakou šanci „se bránit“?

Rousek

Nejlepší obranou je nedělat nic a počkat, až se bouře přežene. Jsem-li akcionářem některých z těchto společností již delší dobu, nyní je dobrá příležitost k realizaci zisků. Nemá cenu příliš dlouho čekat.

Pfeiler

Řešením je tvrdší regulace. Pokud by se podobných akcí dopustili institucionální investoři, nepochybně by jim hrozilo stíhání za manipulaci s trhem. Nejrůznější influenceři na nových populárních on-line platformách musejí taktéž podléhat regulím.

Stroukal

Není čemu se bránit. Tohle je trh. Demokratizace investování mění Wall Street, a i když nám to může přijít divoké, je dobře, že je něco takového vůbec možné. Wall Street se dostal do rukou široké veřejnosti, to je fascinující.

Kovanda

V nynějším měřítku jde o nový fenomén. Bude na něj nejspíše reagovat regulátor. Zcela jej však nepotlačí. To bychom museli zrušit sociální sítě, investiční aplikace a chatové místnosti. Profesionálové z Wall Streetu a odjinud, včetně hedgeových fondů, si zkrátka budou muset do určité míry zvykat na to, že finanční a akciové trhy se takto demokratizují. Naopak ještě nedávno kdekdo kritizoval nedostatek demokratizace v investování, tedy to, že k němu mají přístup jen vyvolení finančníci. V mžiku je vše jinak. Nemyslím, že je to nutně vývoj špatným směrem.

Lacenová

Cestou mohou být tvrdší regulace a postihy pro realizátory takových manipulaci. Pro běžné retailové investory, kteří se ocitli v centru dění platí tak jako při každém obchodovaném titulu - ti kteří patří k šťastlivcům, kterým obchodované tituly z této kauzy přinesly zisky mohou obchodování ukončit a vybrat si zisk. Ti méně šťastní mohou z obchodů vycouvat dříve než se ztráty prohloubí. Samozřejmě, další z možností je zkusit počkat než se situace uklidní, ale to může být velmi nejistá cesta.

Jak lze určit, že dané tituly jsou pod tlakem koordinované spekulace pocházející například ze skupiny na sociální síti?

Rousek

Důkazy jsou většinou nepřímé, ale společně to potvrzují. Jedním z nich je, že se v případě dvou firem s podobnými jmény drobní investoři spletou, a nakupují nesprávné akcie. V posledních týdnech k tomu dochází mnohem častěji než obvykle. Cílem koordinovaných nákupů je v posledních dnech též provozovatel kinosálů AMC Entertainment, kterému se v době pandemie nedaří. Zato finančně silná je společnost AMC Networks poskytující služby streamingovým video službám typu Netflix.

O AMC Networks nemají zájem institucionální investoři, kteří spekulují na pokles jejích akcií, a proti kterým se na Redditu šikují davy drobných investorů. Přesto ještě ve středu 26. ledna tržní hodnota AMC Networks strmě rostla. O několik hodin později naopak prudce klesla na předchozí „nebublinové“ úrovně, když si investoři uvědomili, že nejde o síť kin v potížích.

Pfeiler

Jde například o tituly, kde je vysoký „short interest“ tedy poměr sázek na pokles akcií této firmy k celkovému objemu jejich volně obchodovaných akcií. Vidíme, že právě v případě nejvíce shortovaných akcií nastal v posledních dnech nejmasivnější cenový vzestup. Ten souvisí s horečnatou aktivitou retailových hráčů a opčním obchodováním.

Stroukal

Celý příběh růstu akcií GameStop je perfektně zdokumentovaný na Redditu. Nejde o uzavřené spiknutí. Bude zajímavé sledovat, jak to posoudí regulátor. Jestli si s tím regulace psané na míru minulému století poradí.

Kovanda

Určující čáru přesně nakreslit nelze. Nikdy nemůžeme znát motivy, které každého z milionů a milionů investorů vedou k investici do konkrétního titulu. Mnohdy je zcela do detailu nedokáže rozklíčovat ani sám investor. Neví třeba přesně, zda do titulu investuje, protože se o takové investici mluví v sociální bublině, k níž náleží, nebo proto, že na základě výroční zprávy dané firmy předpokládá rostoucí ziskovost. Co když tuto ziskovost z výroční zprávy sice vyčetl, ale její pozitivní vnímání ovlivnila nálada podobně naladěné sociální bubliny, tedy nálada lidí se stejným světonázorem a názorem na investování, bez kteréžto nálady by se k investici neodhodlal?

Lacenová

Většinou jde o společného jmenovatele kdy se hodnota daných akcií nachází v dlouhodobějším poklesu například z důvodu špatných hospodářských výsledků a většina investorů sází na short pozice, ale místo toho je možné sledovat růst ceny takových firem.

Jaké další dopady, souvislosti a možná nebezpečí tyto shortařské spekulace mohou přinést?

Rousek

Ohroženi jsou ti drobní investoři, kteří se rozhodli spekulativní burzovní jízdu financovat prostřednictvím úvěrů. Když se jim jejich spekulace nevydaří, hrozí jim vysoké ztráty.

Pfeiler

Trhy se stanou volatilnějšími. Pokud by se podobné jednání rozšířilo, vytratí se z akciového investování původní logika, tedy snaha o nákup společností s atraktivními fundamenty. Nicméně očekávám, že výraznější propady, ke kterým dříve nebo později dojde, řadu retailových gamblerů odradí. Navíc s koncem lockdownů nastane i návrat k normálnější spotřebě a část prostředků, které nyní končí na akciových trzích, bude opět použita na nákup obvyklejšího zboží nebo služeb.

Stroukal

Už nyní vznikají roboti, kteří investují podle zmínek na Twitteru. Reputace, kterou s sebou kdysi nosili kravaťáci na Wall Street, je nyní v rukou často anonymních uživatelů sociálních sítí. Je to síla, na kterou si firmy budou muset dávat pozor a kdo ji dokáže využít k vlastnímu prospěchu, vyhraje. Ostatně před pár dny se korunovaným králem ovládajícím schopnost usměrňovat na sociálních sítích davy stal Elon Musk. Ve světě levných peněz a sociálních sítí budou podobné příběhy stále častější.

Kovanda

Jde o nový fenomén. Vypovídá o tom, že trhy jsou ještě více odtrženy od reality. To umožňuje v základu extrémně expanzivní měnová politika centrálních bank v čele s Fedem. Ty zaplavují trhy penězi, takže vznikají různé bubliny a bublinky. Bez přemíry nových peněz by se bubliny v takové míře a intenzitě nenafukovaly. Extrémně expanzivní měnová politika je vlastně pobídkou investorům: investujte rizikově. To, jaká se nafoukne bublina, budou nyní ve stále větší míře určovat nálady sociálních sítí a různých sociální bublin. Je třeba s tím počítat.

Lacenová

Prostřednictvím takového chování se stávají kapitálové trhy nepředvídatelné a mnohem volatilnější, což znamená, že se dá mnohem složitěji odhadnout budoucí vývoj. Je ale možné, že pokud regulátor nenajde cestu jak výrazným způsobem včas zasáhnout, budou se podobné scénáře opakovat stále častěji a mezi vítězi a poraženými bude vznikat stále větší propast.