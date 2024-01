Co spojuje byznys výtahářů z amerického Otisu, fastfooderů z McDonald’s a inženýrů z Googlu? S trochou nadsázky lze říct, že investoři aktuálně vnímají akcie těchto tří firem zhruba stejně sexy. Dolar jejich zisků totiž nyní na burze shodně nakupují za cenu 27 dolarů. Akcie Alphabetu patří mezi sedmičku nejsledovanějších technologických akcií světa vzletně nazývanou jako Magnificent Seven. Za uplynulý rok dokázaly investorům vydělat přes padesát procent a za poslední dekádu čtyři sta procent. To není špatný výsledek, zároveň je ale z oné sedmičky v obou disciplínách nejslabší a část investorů kolem jeho akcií našlapuje po špičkách. Výsledkem je, že Alphabet je momentálně nejlevnější akcií z Velké sedmy a investoři si pokládají otázku, zda stojí za hřích. Významný milník pro akcii přitom nastane již za necelé dva týdny.