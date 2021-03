Akcie Tesly padají, příčin je zjevně několik | E15.cz

Zatímco 2. února se akcie Tesly na burze Nasdaq obchodovaly za 873 dolarů, tedy blízko historických maxim, měsíc uzavíraly na 675 dolarech. Jsou tam mimochodem níže, než byly 21. prosince 2020, kdy se titul stal součástí prestižního indexu S&P.

Příčin pádu je zřejmě několik. V první řadě jsou to pravděpodobně bitcoinové obchody, do kterých se automobilka a její šéf Elon Musk pustili. Výrobce elektromobilů začátkem února oznámil, že investuje 1,5 miliardy dolarů do této kryptoměny, což podpořilo její strmý růst. Později však Musk tweetoval, že ceny bitcoinu a kryptoměny ether jsou příliš vysoké. To vyvolalo propad bitcoinu, který s sebou podle některých analytiků mohl stáhnout i akcie Tesly.

„Pro Teslu je bitcoin krok správným směrem, ale jen v ten pravý čas. Na druhé straně to znamená zahrávat si s ohněm, přináší to dodatečné riziko a nestálost,“ cituje televizní stanice CNN Daniela Ivese analytika společnosti Wedbush Securities.

Další důvody se už týkají přímo Tesly a jejích produktů. Jak informovala agentura Bloomberg, automobilka 22. února zastavila do 3. března výrobní linku Modelu 3. Důvodem jsou dodavatelské řetězce narušené špatným počasím v USA a váznoucí dodávky čipů kvůli jejich globálnímu nedostatku.

Tím však potíže nekončí. Tesla ve druhé polovině roku snížila základní ceny modelů Y a 3 o dva tisíce dolarů. Nová, výhodnější nabídka ovšem v konfigurátoru vydržela jen velmi krátce a poté bez vysvětlení zmizela.

Tesle také přibývá konkurence. Americký obr General Motors představil SUV variantu Chevroletu Bolt, která míří přímo proti Tesle Model Y a na klíčovém americkém trhu je o osm tisíc dolarů levnější. GM zároveň oznámil záměr v roce 2035 vyrábět jen bezemisní vozy. Konkurenční Ford oznámil, že už v roce 2030 hodlá v Evropě nabízet výhradně elektromobily.

Akcie Tesly však podle nové studie banky Barclays spíše reagují na diskuze na sociálních sítích než na skutečné fundamenty podepírající hodnotu automobilky. Banka tvrdí, že mezi posty ve skupině WallStreetBets na sociální síti Reddit a pohybem akcií Tesly existuje přinejmenším částečná souvislost.

„Přesvědčili jsme se, že memy na sociálních sítích mohou mít pro akcie Tesly větší význam než skutečné finanční ukazatele, fundamenty nebo dokonce valuace,“ cituje Business Insider stratégy banky Ryana Preclawa a Briana Johnsona. Ti ale zároveň dodávají, že neanalyzovali dostatečné množství dat, aby si mohli být souvislostí jisti nade vší pochybnost, a že není jisté, zda tato vazba vytrvá do budoucna.