Patnáct Čechů ze sta přežije s úsporami celý rok. Peníze drží na spořicích účtech a zamilovávají se do akcií

Posledních pět let přineslo českým domácnostem řadu ekonomických otřesů – od pandemie přes inflaci až po energetickou krizi. Tato období nejistoty však paradoxně pomohla k výraznému nárůstu zájmu Čechů o investování, zkušenost s nimi má nyní již 57 procent lidí, což je o třetinu více než před pěti lety. Vyplývá to z aktuálního průzkumu společnosti Generali Investments. Češi také častěji přemýšlejí o ochraně svých peněz, budují rezervy a lépe zvládají výkyvy finančních trhů.

V České republice stále přibývá investorů. Zkušenosti s investováním má aktuálně 57 procent Čechů, což je o 15 procent více než v roce 2021. Průzkum Generali proběhl v dubnu 2025 a data byla sbírána prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos.

Za posledních pět let také výrazně vzrostl počet lidí, kteří považují pokles hodnoty investic za příležitost – jejich podíl se meziročně téměř zdvojnásobil z 16,7 na 33,7 procent. Zlepšila se i schopnost domácností vydržet bez příjmů: více než 15 procent respondentů má finanční rezervu, s kterou vystačí déle než rok. Zatímco ještě v roce 2023 to bylo jen 11,3 procent.

„Češi se během několika náročných let naučili přemýšlet jako investoři. Přestávají se spoléhat pouze na spořicí produkty a hledají způsoby, jak své peníze dlouhodobě zhodnotit. Výrazně narostlo také investiční sebevědomí – lidé se méně bojí rizik a přemýšlejí v delším časovém horizontu,“ komentuje výsledky Petr Mederly, obchodní ředitel Generali Investments CEE.

Češi stále drží významný podíl peněz na spořicích účtech, roste ale obliba fondů a nemovitostí Letos spořicí účty za nejvhodnější způsob ukládání peněz označilo 44 procent respondentů. Výrazně však rostou investice do podílových fondů, jejichž obliba vzrostla za posledních pět let z necelých 10 na současných 24 procent. Oblíbené zůstávají nemovitosti, které jako vhodnou investici letos označilo 28,3 procent Čechů.

I přes velké otřesy na trhu po nástupu Donalda Trumpa do úřadu jsou akcie na čtyřletém vrcholu popularity. Kryptoměny se opět těší rostoucí oblibě, letos je preferuje téměř pětina investorů. ETF fondy si dlouhodobě drží stabilní podíl kolem 14 procent. Naopak suroviny a energie zůstávají stranou zájmu investorů.

„Za posledních pět let se pohled Čechů na uchovávání financí viditelně proměnil. Konzervativní produkty, jako jsou spořicí účty, si sice udržují dominantní postavení, ale pozitivní dynamiku ukazují jiné produkty. Výrazně narostla obliba investičních fondů i akcií a dluhopisů, které jsou aktuálně nejpopulárnější za celé sledované období. Letos navíc prudce vzrostl zájem o investice do nemovitostí – za nejvhodnější způsob uchování peněz je považuje už více než čtvrtina Čechů. Po předchozím útlumu se navíc vrací zájem o kryptoměny. To vše ukazuje, že stále více lidí chápe, že běžný či spořicí účet nejsou cestou k dlouhodobému růstu financí,“ komentuje Mederly.

Češi zároveň věří technologiím a nemovitostem Čeští investoři se při výběru fondů zaměřují především na očekávaný a historický výnos. Riziko, pověst správce i nákladovost fondů hrají čím dál menší roli. Zatímco dříve rizikovost za klíčové kritérium označila polovina respondentů, letos ji za zásadní označilo pouze 36,6 procent.

Mezi mladými investory do 26 let jednoznačně dominují akcie, ETF a kryptoměny, které volí více než polovina z nich. Pro mladé investory je charakteristické, že ke správě investic využívají především moderní digitální platformy, mobilní aplikace či investiční brokery – tímto způsobem investuje téměř 58 procent z nich. Oproti tomu zkušenější investoři, kteří se pohybují na trhu déle, volí primárně investiční fondy. Ty preferuje 65 procent starších investorů, kteří oceňují zejména stabilitu a možnost diverzifikace. Díky tomu mají ve svých portfoliích více druhů aktiv a jsou méně zranitelní vůči tržním výkyvům.

„Posledních pět let bylo pro české domácnosti z hlediska správy financí mimořádně náročných. Pandemie, válka na Ukrajině, energetická krize i inflace zásadně ovlivnily chování lidí – Češi začali více přemýšlet o tom, jak své peníze chránit a zhodnocovat. Výrazně posílil zájem o investování a z velké části konzervativní národ se postupně stává národem investorů. Dnes má zkušenost s investováním téměř šest z deseti Čechů. Přesto globální dění zůstává silným faktorem nejistoty – aktuálně 44,8 procent lidí uvádí, že je právě mezinárodní situace od investování odrazuje. Nástup Donalda Trumpa do prezidentské funkce, obnovené obchodní napětí a zvýšená tržní volatilita mohou tento pocit v následujících měsících ještě prohloubit,“ dodává Mederly.