Aktualizováno: Pražská burza vylepšila svoje historické maximum, dařilo se akciím ČEZ nebo Monety
Pražská burza v závěru týdne vylepšila své historické maximum. Index PX v pátek stoupl o 1,16 procenta na 2330,74 bodu. Překonal tak dosavadní rekord z 15. srpna, kdy uzavřel na 2322,13 bodu. Dařilo se většině hlavních titulů včetně bank či elektrárenské společnosti ČEZ. Vyplývá to z webu burzy a vyjádření analytiků. Objem obchodů byl podprůměrný, dosáhl zhruba 515 milionů korun. Česká měna mírně zpevnila k euru i dolaru.
Pražská burza opakovaně vylepšovala svá maxima v polovině srpna, v dalších týdnech ale ztrácela a z rekordních hodnot sestoupila. V posledních čtyřech týdnech znovu rostla a tento týden uzavřela na novém rekordu. Ztrátu vykázala jen ve čtvrtek.
Akcie ČEZ dnes přidaly 1,88 procenta na 1300 korun, cenné papíry bankovní skupiny Erste vzrostly o 0,89 procenta na 2048 korun a emise Monety zdražily o 2,08 procenta na 166,60 koruny. Růst o 2,19 procenta na 1122 korun zaznamenaly akcie pojišťovny VIG. Dál se zhodnocují i emise plzeňské strojírny Doosan Škoda Power, které připsaly 2,18 procenta na 469 korun. Cenné papíry metalurgické firmy Gevorkyan přidaly 0,93 procenta na 216 korun a stavitele solárních elektráren Photon Energy o 0,12 procenta na 16,52 korun.
Naopak ve ztrátě skončily akcie zbrojovky Colt, které odepsaly 1,03 procenta na 765 korun. Nedařilo se ani emisím výrobce nápojů Kofola, které ztratily 0,39 procenta na 513 korun. Hodnota akcií tabákové společnosti Philip Morris klesla o 0,11 procenta na 17 980 korun. Cenné papíry Komerční banky (1030 korun) a Primoco (875 korun) v pátek stagnovaly.
Koruna dnes oproti předchozímu závěru posílila k euru o dva haléře na 24,31 Kč/EUR, k dolaru zpevnila o čtyři haléře a v 17:00 se obchodovala v kurzu 20,79 Kč/USD.