Přední evropský provozovatel elektronabíječek Allego jde na burzu | E15.cz

Nizozemský startup Allego, který provozuje přes 26 tisíc nabíječek pro elektromobily ve dvanácti evropských zemích, chystá vstup na burzu v USA. Měl by být ohodnocen na 3,14 miliardy dolarů.

Nizozemský startup Allego, který vyrábí a provozuje nabíječky pro elektromobily, chystá vstup na burzu ve Spojených státech, uvedl ve středu deník Financial Times . Allego tak učiní prostřednictvím fúze s prázdnou společnosti Spartan Acquisition Corp. III, kterou za tímto účelem vytvořil americký investiční gigant Apollo Global Management. Firma by měla dosáhnout tržního ohodnocení kolem 3,14 miliardy dolarů, tedy asi 67,5 miliardy korun.

Uvedení na akciový trh přes spojení s prázdnou firmou je v poslední době čím dál tím oblíbenější postup. „Zvážili jsme to a dospěli k rozhodnutí, že bude rychlejší jít touto cestou než přes klasický IPO,“ řekl Financial Times šéf startupu Mathieu Bonnet.

S akciemi Allega by se mělo poprvé začít veřejně obchodovat na newyorské burze pod symbolem ALLG během posledních tří měsíců letošního roku. Nizozemská společnost věří, že jí primární úpis akcií vynese nejméně 700 milionů dolarů.

Následuje tak své americké konkurenty, firmy ChargePoint a EVgo, které vstoupily na burzu loni. Výrobci a provozovatelé infrastruktury pro elektrické automobily se v současné době těší ohromnému zájmu investorů, jež by mezi nadějnými startupy rádi objevili další Teslu. Cenné papíry zmiňovaného ChargePointu za uplynulý rok zdražily o bezmála 140 procent na současných 24,37 dolaru.

Podobný skok klidně může potkat i Allego. Společnosti můžou pomoci zejména ambiciózní klimatické plány Evropské unie. Počet elektrických nabíječek se má do roku 2025 zvýšit ze současných tří milionů na 20 milionů. V roce 2035 má podle nedávno zveřejněného návrhu Evropské komise dokonce skončit prodej nových vozů se spalovacími motory.

Allego byla založena v roce 2013 a už teď patří ve svém sektoru k lídrům trhu. Aktuálně provozuje přes 26 tisíc nabíječek ve dvanácti evropských zemí, včetně Nizozemska, Belgie, Německa, Francie a Velké Británie. Má kolem dvou set zaměstnanců a rychle se rozrůstá. Od roku 2018 je jejím většinovým vlastníkem francouzská investiční společnost Meridiam.

Snad jediné, co by mohlo připravovaný IPO Allega ohrozit, je možné vyšetřování ze strany amerických regulátorů. Ti si totiž na burzovní premiéry skrz sloučení s prázdnou společností dávají čím dál tím větší pozor. Varují především před přemrštěnými čísly o očekávaných hospodářských výsledcích firem. V minulosti za to udělili několika startupům tučné pokuty.

Podle Bonneta však výrobci nabíječek nic takového nehrozí. „Když srovnáte předpovědi a náš nynější podíl na trhu, tak už jsme v současnosti dosáhli na tržní podíl, jaký jsme měli mít až v roce 2026,“ tvrdí výkonný ředitel podniku.