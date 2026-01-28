S&P 500 poprvé překonal hranici 7000 bodů. Investoři čekají na rozhodnutí Fedu
- Americký akciový index S&P 500 poprvé překonal hranici 7000 bodů, dosáhl rekordního čísla 7002,28 bodu.
- Investoři nyní očekávají rozhodnutí Fedu o úrokových sazbách a výsledky velkých technologických firem.
- Fed pravděpodobně ponechá úrokové sazby beze změny, investoři se zaměří na komentáře Jeroma Powella a výsledky Microsoftu, Mety a Tesly.
Americký akciový index S&P 500 dnes poprvé překonal psychologicky důležitou hranici 7000 bodů. Investoři nyní čekají na rozhodnutí americké centrální banky (Fed) o nastavení úrokových sazeb a na zveřejnění výsledků některých velkých technologických podniků.
Index S&P 500 se v úvodu dnešního obchodování vyšplhal až na rekordních 7002,28 bodu, později však o část zisků přišel. Kolem 16:30 SEČ si připisoval zhruba 0,2 procenta a pohyboval se v blízkosti 6990 bodů.
Předpokládá se, že Fed dnes ponechá úrokové sazby beze změny v pásmu 3,50 až 3,75 procenta. Investoři nicméně budou pozorně sledovat tiskovou konferenci šéfa centrální banka Jeroma Powella, aby si mohli učinit lepší představu o budoucím vývoji měnové politiky ve Spojených státech.
Po skončení dnešního obchodování na burze představí čtvrtletní hospodářské výsledky mimo jiné softwarový gigant Microsoft, internetová společnost Meta či výrobce elektromobilů Tesla.