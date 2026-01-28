Rozpočtová rada označila deficit 310 miliard za nezákonný
- Národní rozpočtová rada označila návrh státního rozpočtu za nezákonný a bezprecedentní.
- NRR odmítla argument ministryně financí, že limit výdajů se vztahuje pouze na projednávání rozpočtu v září.
- Vláda schválila deficit 310 miliard korun, přičemž NRR tvrdí, že zákonný limit je 247 miliard.
Národní rozpočtová rada (NRR) považuje za nezpochybnitelné, že návrh státního rozpočtu na letošní rok je v rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti. Považuje to za bezprecedentní situaci. V prohlášení zveřejněném na síti X zároveň odmítla argument ministryně financí Aleny Schillerové (ANO), podle které se limit pro výdajové rámce vztahuje pouze na projednávání rozpočtu v řádném termínu v září, nikoli na jeho novely nebo projednání po vrácení Sněmovnou.
Vláda návrh státního rozpočtu schválila v pondělí. Počítá pro letošní rok s deficitem 310 miliard korun po loňských 290,7 miliardy korun. Podle NRR by maximální schodek, který by odpovídal zákonu, mohl dosáhnout 247 miliard korun. Zákon stanovuje limit pro strukturální saldo veřejných rozpočtů v letošním roce na 1,75 procenta hrubého domácího produktu (HDP).
„Nad rámec schodku 237 miliard korun lze zvýšit hotovostní výdaje státního rozpočtu pouze za účelem poskytnutí návratné finanční výpomoci na výstavbu jaderné elektrárny Dukovany a o výdaje na obranu země přesahující dvě procenta HDP. Vzhledem k tomu, že návratná finanční výpomoc v rozpočtu není a na obranu bude přes dvě procenta HDP utraceno deset miliard korun, závazný deficit státního rozpočtu je 247 miliard korun. Takový schodek by byl v souladu se zákonem,“ uveda rada.
NRR uvítala, že současný návrh nevykazuje nadhodnocování příjmů nebo špatné rozpočtování příjmů z emisních povolenek, jako tomu bylo u některých rozpočtů sestavených předchozím kabinetem. Zdůraznila však, že návrh porušuje pravidla pro celkové výdaje a saldo rozpočtu.
Ještě horší návrh než za minulé vlády
„Jak NRR předpokládala, původní špatný návrh bývalé vlády se nyní transformuje do ještě horšího návrhu vlády současné - z hlediska respektu k zákonu o rozpočtových pravidlech jde o posun od předstírání, že jednotlivé položky rozpočtu jsou v souladu s pravidly, ke stavu, kdy se již ani nepředstírá, že by návrh zákona byl souladný se zákonem,“ uvedla rada.
Rada rovněž odmítla argument ministryně financí, podle níž se výdajové limity vztahují pouze na řádné projednání rozpočtu v září. „To by vytvářelo pro jakoukoli vládu extrémně snadnou cestu k obcházení výdajových limitů zákona tím, že si vláda návrh 'vrátí sama' rozhodnutím vlastní většiny ve Sněmovně. To nepochybně nebylo úmyslem zákonodárce, tím spíše, že zákon byl přijat v době, kdy stávající premiér Andrej Babiš(ANO) byl ministrem financí,“ uvedla NRR.