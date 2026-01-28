Superb za 280 tisíc a Kamiq za 150 tisíc? Škoda bojuje o přežití masivními slevami
- Nová škodovka jen za 148 tisíc?
- V Česku zbožné přání. V Číně jde ale o realitu.
- Za brutálně nízké ceny tam jdou pořídit různé modely.
Čínský trh je v současnosti opravdu náročný. Zahraniční automobilky, které nepostřehly rychlé změny po roce 2020, čelí zvlášť těžké situaci. Jednou z nejvíce zasažených je Škodovka, která po pěti letech stále nepochopila změny v preferencích tamních zákazníků a nenabízí žádné elektrifikované modely, píše Auto.cz.
Cenová válka se neomezuje pouze na elektromobily, ale zasáhla i spalovací vozy. U Škodovky tak čínští zákazníci mohou získat ceny, které by v Česku byly nepředstavitelné. To platí především pro model Škoda Superb, který je v Číně stále k dispozici ve své třetí generaci. Cena tohoto vozu tam začíná na 518 tisíc korun.
Za tuto cenu získají zákazníci verzi TSI280 DSG Premium s přeplňovaným čtrnáctistovkovým motorem o výkonu 110 kW, nebo verzi TSI330 DSG s dvoulitrovým přeplňovaným motorem a výkonem 132 kW. Dieselové verze v nabídce nejsou, protože v Číně nejsou osobní dieselové vozy povoleny. Nabízený je pouze liftback, protože kombíky v Číně až donedávna nebyly populární.
Sleva až 46 procent
Na Supai, jak se auto v Číně jmenuje, teď škodovka dává slevu až 46 procent. Za výkonově slabší variantu tak zájemci zaplatí jen 94 900 juanů, což je v přepočtu asi 281 tisíc korun. Za silnější z účtu vytáhnou 118 900 juanů, což je 352 tisíc korun. Pro srovnání, v Česku současná Škoda Superb čtvrté generace s benzinovou patnáctistovkou a výkonem 110 kW startuje na ceně 935 tisíc korun.
Velmi ušetří i zájemci o model Kodiaq, který se v Číně stále vyrábí v první generaci. V nabídce jsou opět dvě verze, obě s dvoulitrovým benzinovým čtyřválcem, o výkonech 137 nebo 162 kW. Běžná cena startuje v přepočtu na 568 tisíc korun, po slevě 38 procent je ale nově za 352 tisíc korun. Výkonnější verze se čtyřkolkou je teď za 508 tisíc korun.
Vůbec nejlevnější škodovkou v současném portfoliu je model Kamiq, který je ale velmi odlišný od toho českého. Stojí totiž ještě na staré platformě PQ34 a pohání jej patnáctistovka MPI o výkonu 80 kW. Zatímco normálně stojí v přepočtu minimálně 296 tisíc korun, dnes si jej může Číňan koupit za 148 tisíc korun. Tedy levněji, než za kolik se v Česku prodávaly ty nejzákladnější dacie. Skvělou nabídkou z pohledu českého zájemce je i SUV Karoq 1.4 TSI (110 kW) za 266 tisíc korun. Menší slevy jsou i na další modely, za Škodu Octavia ušetří zájemce asi 18 procent.
Podobné slevy nejsou jen u škodovky, ale i u dalších zahraničních výrobců. Například současné BMW i3, což je v Číně elektrická varianta sedanu třetí řady, je se slevou 47 procent. Auto s pohonem zadních kol, výkonem 210 kW a baterií o kapacitě 70,3 kWh je dnes jen za 550 tisíc korun. Výkonnější varianta s 250 kW a 79 kWh baterií je za 630 tisíc korun. Velké slevy se vztahují i na další elektrické modely značky. Slevy kolem 50 procent nabízí také Mercedes-Benz, Land Rover nebo Jaguar.