Situace na trzích není žádná sranda. Otevírají se však příležitosti k nákupu, říkají experti | E15.cz

„Tam, kam jsme se dříve nemohli ani podívat, protože aktiva byla drahá či nedostupná, se nyní otevírají příležitosti. Takže pro nás je vlastně situace na trhu příjemná,“ řekl Dušan Jalový, ředitel odboru sales pro institucionální klienty v PPF bance.

Podobně vidí situaci Štěpán Pírko, ředitel investiční firmy Bohemian Empire. „Ještě na přelomu minulého a letošního roku musel rozumný investor raději vypnout monitor a říci si, že si alespoň rok počká,“ poznamenal s tím, že ocenění akcií řady firem bylo v řadě případů nesmyslné. „Nyní už je to lepší. Někde je ještě draho, ale začíná to být příjemnější. A to jsou ty příležitosti,“ dodal.

Hlavní burzovní indexy v Evropě i zámoří letos odepsaly okolo 20 a více procent. Důvodem je zejména zvyšování úrokových sazeb ze strany centrálních bank, které tak reagují na vysokou inflaci. Roli sehrává také energetická krize v Evropě kvůli válce na Ukrajině a obavy z recese.

Například americký ukazatel Nasdaq 100, který měří vývoj akcií zejména technologických firem, ztratil od začátku ledna dokonce 30 procent. Výrazné poklesy se nevyhýbají ani akciím velkých technologických firem, jako jsou Alphabet, Amazon či Meta Platforms. Ty se přitom těšily řadu let oblibě u fondů i drobných investorů.

„Extrémní jsou i poklesy cen korporátních a státních dluhopisů. To jsme neviděli dvacet třicet let. Z tohoto pohledu není situace na trzích žádná sranda. Na druhou stranu příležitosti tady jsou a budou,“ uvedl Jalový.

Například desetileté české vládní bondy mají v současnosti výnos – pohybuje se inverzně k ceně dluhopisů – okolo šesti procent. Ještě v polovině minulého roku to byly méně než dvě procenta. Navíc by investor, který nyní nakoupí, mohl v budoucnu vydělat i na růstu ceny dluhopisů, pokud nastane obrat ve vývoji inflace a úrokových sazeb.

Otázkou je, zda můžeme na trzích, ať už akciových či dluhopisových, očekávat poklesy na nová minima. Například Jakub Skryja, portfolio manažer investiční společnosti Art of Finance, se domnívá, že to nejhorší by již mohly mít trhy za sebou.

„Úrokové sazby šly poměrně rychle nahoru a došlo k přecenění aktiv. Akcie dostaly největší zásah. Zejména to byly akcie firem, které nejsou v zisku nebo zisk teprve očekávají,“ uvedl s tím, že i cenné papíry kvalitních firem se leckdy propadly o 30 i 40 procent.

„U akcií se dnes již dá dívat téměř na cokoli,“ řekl Skryja k dotazu, zda již je správný čas k nákupům. Nevyloučil však zcela možnost, že kurzy akcií a hodnoty indexů se za určitých okolností podívají ještě níže. „Pokud by sazby ještě měly kvůli vysoké inflace dramaticky růst, tak k poklesům ještě může dojít. Ale jsme ve fázi, kdy jsou současné ceny akcií z dlouhodobějšího pohledu velmi atraktivní,“ řekl.

Pesimističtější je Štěpán Pírko z Bohemian Empire, podle kterého si trhy na nová minima teprve sáhnou. „Jsme v situaci, kdy se inflace a úrokové míry otočily. A nebude to jen na jeden, dva či tři roky. Je řada faktorů, které budou inflaci, a tedy i úrokové sazby držet na vyšších úrovních, než jsme byli po mnoho let zvyklí,“ poznamenal. Z faktorů zmínil demografický vývoj či energetickou politiku Spojených států a Evropské unie.

To vše bude mít podle Pírka dopad na ocenění aktiv. „Po akciích a dluhopisech přijdou na řadu i nemovitosti či private equity. Ceny a výnosy jednotlivých aktiv se postupně přizpůsobí. Ale bude to delší proces,“ řekl.