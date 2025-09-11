Trhy se vezou na vlně euforie. Indexy lámou jeden rekord za druhým
Akciové trhy v řadě částí světa zažívají růstový trend. Podporují ho slábnoucí inflační tlaky, solidní výsledky firem a očekávání snížení úrokových sazeb ve Spojených státech. Odráží se to také na růstu agregačních indexů. Podle dat LSEG například globální index MSCI All Country World Index, který sleduje výkon více než 2 500 akcií z rozvinutých i rozvíjejících se trhů, dosáhl nových rekordních maxim hned čtyři seance po sobě.
Americký index S&P 500 ve středu uzavřel na rekordním maximu již druhý den v řadě. V tomto týdnu dosáhly historických maxim také japonský Nikkei 225, jihokorejský Kospi a singapurský Straits Times Index.
Podle expertů růst odráží změnu nálady oproti začátku letošního roku, kdy obavy z přetrvávající inflace, geopolitických rizik a amerických cel ohrožovaly vyhlídky růstu. „Trhy byly o něco odolnější, než jsme čekali,“ uvedl pro web CNBC Eddy Loh, šéf investiční strategie společnosti Maybank.
„Výkon je od začátku roku skutečně postaven na stále velmi robustním hospodářském růstu a – co je ještě důležitější – na firemních ziscích. To podporuje výnosy akciových trhů po celém světě – nejen v USA, ale také v Evropě, Japonsku a na klíčových trzích Asie mimo Japonsko,“ dodal Loh.
Není to tak špatné, jak se zdálo
Řada nedávných amerických dat ukázala známky oslabení trhu práce. Ve středu nečekaně slabý index cen výrobců (PPI) v USA dále posílil náladu investorů, kteří nyní sázejí na to, že Fed má více prostoru k uvolnění politiky. Velkoobchodní ceny v USA v srpnu meziměsíčně neočekávaně klesly o 0,1 procenta, zatímco analytici Dow Jones odhadovali růst o 0,3 procenta.
„Akcie dosahují nových rekordů, protože mnohem slabší než očekávaný PPI ukázal spíše na deflaci než na očekávanou inflaci,“ řekl José Torres, hlavní ekonom společnosti Interactive Brokers. „Investorská nálada prudce roste, protože dobře přijatá data zvyšují pravděpodobnost, že Fed provede snížení sazeb na každém ze svých posledních tří zasedání v roce 2025.“
Trhy nyní započítávají snížení sazeb o čtvrt procentního bodu na zasedání 17. září. Podle nástroje FedWatch skupiny CME je pravděpodobnost tohoto kroku zhruba 92 procent.
„Vzhledem k tomu, že se vytváří silnější argument pro obnovení cyklu snižování sazeb Fedem, zatímco ekonomika zůstává na poměrně solidních základech, je toto prostředí povzbuzením pro investory do rizikových aktiv,“ uvedl Marvin Loh, hlavní globální makrostratég ze State Street. Podle něj investoři, navzdory přetrvávajícím obavám ohledně dlouhodobých úrokových sazeb, přesouvají kapitál i do jiných tříd aktiv, zejména akcií.
Tech sektor i Oracle pomohly
Torres doplnil, že důvěru v pokračování technologicky taženého růstu posílila i silná prognóza společnosti Oracle v oblasti příjmů z umělé inteligence. Akcie tohoto cloudového giganta ve středu vystřelily na historické maximum a zaznamenaly nejlepší den od roku 1992. Firma zvýšila svou tržní kapitalizaci o 244 miliard dolarů, její celková hodnota se nyní pohybuje kolem 922 miliard dolarů.
Podle Torrese se nyní investoři ještě více soustředí na nadcházející zveřejnění indexu spotřebitelských cen (CPI) v USA. „Negativní překvapení by vytvořilo trojici scénářů – revizi údajů o zaměstnanosti, slabší než očekávaný PPI a utlumený CPI – což by ospravedlnilo výraznější snížení sazeb ze strany Fedu. To by posunulo akcie k dalším rekordům,“ řekl.
Loh z Maybank nicméně upozornil, že v nadcházejících měsících bude viditelnější dopad amerických cel, které vstoupily v platnost v srpnu, což by mohlo částečně ztlumit optimismus na trzích.