Trump brnká trhům na nervy, krach jednání by z burz odepsal kolem šesti procent | E15.cz

„Trhy v posledních měsících prakticky nepočítaly s tím, že by k dohodě nedošlo,“ uvádí akciový analytik České spořitelny Petr Bártek. Pokud by se naplnila hrozba pětadvacetiprocentní, tedy dvaapůlkrát vyšší celní sazby na čínské zboží, burziáni by sbalili kufry. „Předpokládám, že Wall Street by odepsal dalších zhruba šest procent,“ dodává Bártek.

Americkou neurózu kopíruje i nálada na evropských trzích. Zdejší index strachu VSTOXX je o polovinu výše než v dubnu. I tak jsou však americké trhy letos o zhruba patnáct procent výše než na počátku roku, evropské burzy jsou zatím v zisku kolem 12 procent.

Částečně by se tak opakovala situace ze závěru loňského října, kdy Trump zavedl na balík čínských dovozů v objemu dvou set miliard dolarů současnou desetiprocentní daň. Tehdy americké i evropské burzy stihl dohromady zhruba desetiprocentní pád. Prozatím přitom akcie na Wall Street zlevnily během května o necelá tři procenta.

První vlnu výprodejů spustil nedělní Trumpův tweet o chystaném zpřísnění celní politiky vůči Číně, podruhé trhy klopýtly poté, co prezident ve středu obvinil Čínu, že znemožnila uzavření dohody o obchodním smíru.

„Pokud nenastane příznivý průlom, lze očekávat přesun kapitálu od akcií do takzvaných bezpečných útočišť, jakými jsou americké či německé dluhopisy nebo japonský jen,“ uvádí ekonom Czech Fund Lukáš Kovanda. Na cenách německých dluhopisů už je tento úkaz patrný, podle Reuters tak například německé bondy s desetiletou splatností vystoupaly nejvýše od konce března, a to přitom jen od počátku tohoto týdne. Spolu s tím se zároveň propadl výnos z tohoto papíru z kladného do záporného.