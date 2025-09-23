Trumpova velká prohra. Soud zrušil zákaz výstavby větrné farmy Ørstedu, akcie firmy skokově posílily
Akcie dánského giganta v obnovitelných zdrojích Ørsted v úterý prudce vzrostly poté, co americký soud umožnil firmě pokračovat ve výstavbě pobřežního větrného parku, kterou dříve zastavila administrativa Donalda Trumpa.
Rozhodnutí soudu dle CNBC znamená, že Ørsted může znovu zahájit práce na téměř dokončeném projektu Revolution Wind u pobřeží Rhode Islandu a Connecticutu. Akcie společnosti obchodované v Kodani patřily během úterního dopoledne k nejvýkonnějším titulům na panevropském indexu Stoxx 600. Jejich cena, která se minulý měsíc propadla na nové historické minimum, byla naposledy zhruba o 6,6 procenta výše.
Federální soud pro obvod DC v pondělí vyhověl žádosti Ørstedu o předběžné opatření proti příkazu k zastavení prací, vydanému Trumpovou administrativou. Díky tomu může pokračovat výstavba Revolution Wind, dokud bude soudní spor probíhat. „Revolution Wind obnoví přerušené stavební práce co nejdříve, s bezpečností jako nejvyšší prioritou,“ uvedla společnost ve svém prohlášení.
Ministerstvo vnitra prostřednictvím úřadu Bureau of Ocean Energy Management nařídilo 22. srpna zastavit práce na Revolution Wind, přestože projekt má všechna potřebná povolení a je z 80 procent dokončen. Větrný park má po dokončení dodávat elektřinu více než 350 tisícům domácností.
Hrozily nenapravitelné škody
Ørsted a jeho partner Skyborn Renewables podali žalobu na ministerstvo vnitra a požádali soud, aby stopku zrušil. Argumentovali, že příkaz byl „arbitrární, svévolný, nezákonný a vydaný ve zlé víře“. Soudce Royce Lamberth jejich žádosti vyhověl a uvedl, že Ørsted „prokázal pravděpodobnost úspěchu ve věci samé“ a že by firmě setrváním příkazu v platnosti hrozila nenapravitelná škoda.
Trumpova administrativa se proti rozhodnutí může odvolat. Samotný verdikt představuje pro prezidenta Donalda Trumpa významnou porážku v jeho snaze zastavit rozvoj odvětví větrné energetiky na moři.
Trump od svého návratu do Bílého domu opakovaně útočí na sektor větrné energie. Již první den v úřadu podepsal exekutivní příkaz, který zastavil vydávání nových nebo obnovovaných licencí na projekty větrných elektráren na pevnině i na moři. Ministr vnitra Doug Burgum začátkem září uvedl, že „se důkladně zkoumá“ pět projektů větrných farem na moři, které jsou v USA ve výstavbě. „Pod touto administrativou neexistuje budoucnost pro větrnou energetiku na moři, protože je příliš drahá a nedostatečně spolehlivá,“ řekl Burgum na konferenci Gastech v Miláně 11. září.
Dánský Orsted podotýká, že projekt Revolution Wind byl z 80 procent hotový, když dostal od amerického prezidenta Donalda Trumpa stopku. |