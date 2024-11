Trumpovo vítězství doslova zaplatí i český daňový poplatník. Tržní psychóza zdražuje Evropě dluhy

Vítězství Donalda Trumpa jen s trochou nadsázky zaplatí i evropští daňoví poplatníci, a to včetně těch českých. Americké prezidentské volby, a především jejich výsledek totiž zdražil kontinentálním vládám financování. Aby tak evropští lídři pokryli své výdaje, musí investorům do vládních dluhopisů svých zemí nabídnout vyšší úrok. Velmi trpké ovoce v tomto smyslu sklízí třeba Berlín. Jen od počátku října se zemi prodražily nové dluhy bezmála o sedmnáct procent, jiskra ale přeskočila i do Česka. Důvodů je více, ale všechny se točí kolem Donalda Trumpa. Ať už je to hrozba dlouhodobě vyšší inflace, anebo prostý fakt, že po volbách burziáni začali masově upřednostňovat investice do akcií namísto do dluhopisů. Rostoucí dluhopisový výnos totiž zároveň znamená pokles jejich cen.