Jak sběrač bavlny zbudoval rodinnou dynastii, jež koupila Smartwings a dohodla se s Kellnerem
- Smartwings přechází do rukou nového vlastníka. Kdo je rodina Sabanci, která stojí za nízkonákladovou aerolinkou Pegasus?
- Vliv jedné z nejmocnějších tureckých rodin sahá i do Česka, spolupracuje s PPF.
- Pegasus byznysově přežil válku v Zálivu a v současnosti rychle expanduje.
Příběh jedné z nejmocnějších rodinných dynastií dnešního Turecka se začal psát po konci první světové války. Teprve patnáctiletý Hacı Ömer Sabancı se tehdy nebál přestěhovat z rodného Kayseri na jih země do města Adana. Ještě v dobách Osmanské říše narozený hoch začínal od nuly, živil se jako sběrač bavlny. Postupně s ní začal sám obchodovat, založil vlastní banku Akbank, textilku Bossa, továrnu na střešní krytiny Oralitsa nebo pojišťovnu Aksigorta.
Z šestice synů, kterým dal jména İhsan, Sakıp, Hacı, Şevket, Erol a Özdemir, dodnes žije už jen Erol. Miliardář a bankéř je čestným předsedou Akbank, v jejím představenstvu zasedá od roku 1963. Coby finanční ředitel spoluvytvářel úspěch i textilky Bossa a dalších rodinných podniků.
Některé historické zdroje uvádí, že se měl zakladatel Hacı Ömer částečně podílet na konfiskaci majetku Arménců, které Turecko likvidovalo během první světové války. Výklady se ale rozcházejí. Synergie několika úspěšných firem každopádně umožnila vznik obřího průmyslově-finančního podniku pod dnešním názvem Sabanci holding, který loni utržil v přepočtu přes 37 miliad dolarů a vytvořil zisk EBITDA téměř čtyři miliardy.
Smartwings pod křídly rodiny Sabanci
Mnoho mocnějších dynastií než Sabanci se v dnešním Turecku nenachází, tedy až na výjimky typu rodiny Koç (nejbohatší turecká dynastie, která vlastní podíly ve firmách jako Arçelik, Tüpraş, Ford Otosan či Yapı Kredi Bank, pozn. red). Sabanci nyní sídlí v Istanbulu, odkud zastřešuje byznysy v dvou desítkách zemí napříč Středním východem, Asií, Evropou i Amerikou od severu na jih. Trhy, na nichž obsluhuje přes čtyřicet milionů zákazníků. Jak už to v těchto případech bývá, portfolio firem je značně rozkročené: sahá od průmyslu, energetiky, bankovnictví, maloobchodu po digitální služby. Sabanci provozuje společné podniky s Carrefourem, E.ON, Birdgestone nebo také s českou PPF.
Jedny z nejmocnějších tureckých a českých firem totiž společně rozvíjí společnost Temsa. Poloviční podíl ve významném tureckém výrobci autobusů a lehkých nákladních aut získala PPF, pod jejíž křídla spadá plzeňská strojírenská skupina Škoda Transportation, koncem roku 2020. Pro Škodu je turecký trh velmi důležitý, chce tam dál expandovat například se svými tramvajemi.
Aerolinka Pegasus, která se v neděli dohodla s majiteli Smartwings Jiřím Šimáněm a Romanem Vikem na odkupu české letecké společnosti, spadá do holdingu Sabanci od roku 2005, vznikla už ale na začátku devadesátých let. Začínala s charterovými lety, později nabídla i ty pravidelné. Její rozlet mezi úspěšné aerolinky však nebyl snadný. Pouhé čtyři měsíce po svém vzniku totiž Irák napadl Kuvajt. Začala válka v Zálivu, které se na straně OSN zúčastnilo i tehdejší Československo.
Pegasus a úspěšná expanze
Pegasus nicméně přežil útlum turismu, aby se po pořízení rodinou Sabanci - konkrétně dceřiným holdingem Esas - přeorientoval na nízkonákladový model. Dnes patří mezi největší hráče v regionu s flotilou 127 letadel. Letos přiobjednal dalších sto boeingů 737 MAX-10 s opcí na další stovku. Pořídil také 36 airbusů A321neo. Létá do 155 destinací v 54 zemích, mezi kterými nechybí ani Rusko. Na webu nabízí například navazující lety z Prahy do Moskvy či Petrohradu za necelé tři, respektive dvě stovky eur. Z české metropole do Istanbulu se lze dostat na palubě aerolinky i za méně než tisícovku.
Pegasus nepatří do rodiny Sabanci zcela, s necelou polovinou akcií se obchoduje na burze, na kterou společnost vstoupila v roce 2013. V době přípravy tohoto textu se akcie obchodovaly za 204 tureckých lir a během pondělí, tedy po zveřejnění zprávy o akvizici Smartwings, připisovaly čtyři procenta. Za posledních pět let jejich hodnota mnohonásobně narostla s tím, jak se aerolince daří růst.
Zatímco v posledním předpandemickém roce vydělala 224 milionů eur, loni to bylo 375 milionů. Za stejné období aerolinka navýšila množství pasažérů z necelých třiceti milionů na více než 37 milionů, přičemž průměrná obsazenost letadel setrvale roste. Samotná flotila se od roku 2019 rozrostla z 84 strojů zhruba o polovinu.
Na svém kontě má i několik incidentů, například ten z února 2020, kdy boeing 737-800 sjel během přistání na istanbulském letišti z ranveje. Trup stroje se rozlomil na tři části, motor se vzňal. Zahynuli tři cestující, 179 osob bylo zraněno. Někteří kritici vyčítají aerolince také její počínání na tureckém trhu, který je velmi koncentrovaný - ovládají ho dva dominantní hráči - Turkish Airlines a právě Pegasus.