Urovnat obchodní válku snížením cel? Američtí manažeři mají jiné priority | E15.cz

Náhlé zvýšení dovozních cel na čínské zboží rozjitřilo nejen vztahy mezi Washingtonem a Pekingem, ale zejména také náladu na trzích. Američtí manažeři si ovšem nemyslí, že opětovné snižování tarifů je žádoucí způsob urovnání obchodní války s Čínou. Důležitý je pro ně zejména přístup na tamní trh či ochrana duševního vlastnictví. Vyplývá to z ankety portálu CNBC.

Pouze pět procent z oslovených finančních ředitelů amerických korporací se domnívá, že snížení cel na úroveň před nástupem prezidenta Donalda Trumpa do funkce by mělo být hlavním obsahem čínsko-americké obchodní dohody. A dalších pět procent oslovených míní, že nejlepší by bylo úplné zrušení tarifů.

To, co by zástupci podniků z USA viděli v obchodní dohodě nejraději, je větší respektování amerických patentů a ochranných známek. Tento postoj zastává 40 procent respondentů. Třetina manažerů vnímá jako prioritu zlepšení přístupu jejich firem na čínský trh. CNBC se ptala téměř pěti desítek ředitelů firem s celkovou tržní hodnotou kolem pěti bilionů dolarů.

Čínská delegace by měla pokračovat v jednání o obchodní dohodě ve čtvrtek a v pátek ve Washingtonu. Čínské ministerstvo obchodu v úterý uvedlo, že na obchodní jednání do USA dorazí vicepremiér Liou Che a že se setká s americkým obchodním zmocněncem Robertem Lighthizerem a ministrem financí Stevenem Mnuchinem. Neposkytlo však žádné další podrobnosti o předpokládaném obsahu rozhovorů.



Trump chce dohodu s výraznými strukturálními změnami. V tuto chvíli však podle Lighthizera obě strany nic podobného nemají. Čína ustoupila od některých závazků, na kterých se vyjednavači dohodli minulý týden, a to přimělo Trumpa v neděli zveřejnit tweet, ve kterém oznámil zvýšení cel.

Mluvčí čínského ministerstva zahraničí nicméně uvedl, že cla žádné problémy v obchodních vztazích mezi USA a Čínou nevyřeší.

"Vyjednávací taktika prezidenta Trumpa může být nekonvenční, ale pravděpodobnost dosažení alespoň nějaké formy dohody je pořád vyšší než šance toho, že obě strany odejdou s prázdnou," uvedl hlavní analytik Citigroup Tobias Levkovich.