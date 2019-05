Trump srazil světové burzy. Šanghajská se propadla o více než pět procent | E15.cz

Za ztrátami investorů stál nedělní tweet amerického prezidenta Donalda Trumpa, že již tento týden zvýší cla na dovoz čínského zboží v objemu 200 miliard dolarů z deseti na pětadvacet procent. Zároveň pohrozil, že budou brzy uvalena pětadvacetiprocentní cla na zboží v objemu 325 miliard. „Obchodní jednání s Čínou pokračují, ale příliš pomalu, protože se pokouší znovu vyjednávat. To ne!“ dodal Trump.

Ještě v pátek si přitom šéf Bílého domu pochvaloval, jak rozhovory pokračují. „Je to tah vyjednat co nejlepší podmínky. Může to být tlak na Čínu,“ komentuje Trumpův krok Jan Pavlík, hlavní makléř J&T Banky.

Podle editora The Bear Traps Report Larryho McDonalda při finálních jednáních naslouchá navíc prezident Robertu Lighthizerovi, americkému obchodnímu vyjednavači. A ten zastává tvrdý postoj vůči Číně. „Opět se prosadila tvrdá hra,“ prohlásil McDonald.

Přitvrzení amerických postojů může být zapříčiněno také čínskou taktikou. Američtí představitelé totiž začínají být podle BBC frustrováni z toho, že Čína usiluje o odstoupení z dříve dohodnutých závazků. Podle zdroje CNBC bylo Trumpovo prohlášení o zvýšení cel vzkazem čínskému vicepremiérovi Liou Che, aby nepřijel do USA s dalšími „prázdnými nabídkami“.

Vicepremiér má dorazit do Spojených států ve čtvrtek. Podle listu The Wall Street Journal ale Čína zvažuje, že návštěvu zruší. Není totiž zvyklá jednat pod tlakem hrozeb. Deník South China Morning Post ovšem uvedl, že Liou Che do USA odcestuje, ale návštěvu zkrátí.

Přetahovaná největších ekonomik světa má však velmi nepříznivé dopady nejen na akcie, ale i na komodity. Klesaly ceny ropy, železné rudy nebo mědi. Naopak index VIX známý jako ukazatel strachu v reakci na Trumpa razantně vzrostl. „Vyskočil o 45 procent na skoro 19. Když došlo k propadům v prosinci, tak byl na hodnotě okolo třiceti,“ upozorňuje Pavlík.

Nervozitě investorů se není co divit. „Má to potenciál změnit pravidla hry,“ uvedl pro agenturu Reuters Nick Twidale, analytik Rakuten Securities Australia.

Eskalace obchodní války by totiž měla brutální dopad na burzy. Mohly by podle investičního stratéga společnosti Fichtner Aleše Prandstettera klesnout o více než patnáct procent. Tomuto vývoji ovšem nevěří. „Zatím nemám potřebu prodávat akcie,“ dodává Prandstetter.