Vládce španělské Zary řeší neobvyklý problém. Musí investovat dřív, než mu dividendy zdaní stát | e15.cz

Inditex, pod jehož křídla spadá například značka Zara, minulý týden oznámil, že vyplatí dividendy meziročně vyšší o 29 procent. Pro Ortegu, který má ve společnosti podíl 59 procent, to znamená příjem téměř dvě miliardy eur. A začíná tak každoroční závod, jak tuto sumu utratit. Podle španělských zákonů má nyní společnost Pontegadea spravující majetek Ortegovy rodiny 12 měsíců na to, aby čerstvě nabyté výnosy investovala. Pokud tak neučiní, bude muset z dividend odvést daň z bohatství, kterou Španělsko uplatňuje jako jediná země Evropské unie.

Od roku 2001, kdy Inditex vstoupil na burzu, získala Pontegadea na dividendách přes 12 miliard eur. Ty investovala převážně do realit. Ortega vlastní například mrakodrap Royal Bank Plaza v Torontu nebo slavnou bývalou poštovní třídírnu v Londýně a řadu dalších komerčních nemovitostí po celém světě. Mezi jeho nájemníky jsou firmy jako Facebook, Amazon, či dokonce konkurenční módní značka Hennes & Mauritz. Pontegadea dnes patří mezi největší majitele realit v Evropě.

Hledání vhodných investičních příležitostí je ale rok od roku těžší, uvádějí zdroje Bloombergu obeznámené s činností společnosti. Mimo jiné paradoxně proto, že Inditexu se dlouhodobě daří. Podle daňových zákonů mohou investice společností označovaných jako „family office“ putovat jen do „ekonomických aktivit“. To vylučuje například investice do podílových fondů nebo do komodit. Pokud Pontegadea investuje do akcií, musí v dané společnosti získat alespoň pětiprocentní podíl, jinak se dani z bohatství nevyhne.

V posledních letech firmě Pontegadea nezbývá než rozšiřovat svoje portfolio mimo nemovitosti. Například v roce 2021 všechny své příjmy investovala mimo realitní trh. V roce 2018 firma koupila deset procent společnosti, která pro operátora Telefónica spravovala jeho vysílací věže. Operátor a investiční firma KKR se ale následně rozhodly tento byznys prodat, Pontegadea je jako menšinový vlastník musela následovat. Navzdory tomu, že svůj počáteční vklad zdvojnásobila, nebylo vedení investičního vehiklu podle zdrojů Bloombergu příliš spokojeno. Znamenalo to totiž další kvapné hledání investičních příležitostí.

Loni Pontegadea investovala 700 milionů dolarů do amerických logistických center. Podle lidí z oboru šlo o špatně načasovaný krok, který přišel na vrcholu ekonomického cyklu tohoto odvětví. Důvodem byl podle všeho časový tlak.

Letos se správci Ortegova majetku pokusili investovat do španělské energetiky. Jejich nabídka ale elektrárenskou společnost Iberdrola neuspokojila. Podle všeho byla příliš nízká, protože Pontegadea se pustila do odvětví, ve kterém nemá žádné zkušenosti.

A protože Ortegovu módnímu byznysu se daří, podobné nezdary se mohou množit, uzavírá Bloomberg.