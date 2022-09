Ubranbrands vstupuje do Česka. Chce konkurovat Zootu a Freshlabels | E15.cz

Na český trh míří slovenská nákupní platforma Urban Brands s módním oblečením a doplňky. V tuzemsku chce firma konkurovat především nákupním e-shopům, jako je Zoot , Freshlabels nebo Zalando. Do sortimentu zařadila i francouzskou značku Jott, která rovněž čerstvě vstoupila do Česka a otevřela svůj první obchod v Praze na Chodově.

Slovenský internetový obchod s oblečením Urban Brands v září nově spustil webové stránky pro český trh. Firma se soustředí výhradně na online prodej a do otevření vlastní kamenné prodejny se zatím pouštět nechce. Její roční tržby aktuálně dosahují výše přes 170 milionů korun.

Módní e-shop bude nejvíce zaměřený na batohy. „Před deseti lety jsme začínali s prodejem batohů a v tom chceme také pokračovat. Na batohy se budeme i nadále specializovat, čímž se chceme odlišit od konkurenčního Zootu, Zalanda a podobně,“ říká jednatel firmy Urban Brands Tomáš Žaloudek. Mezi značky, které aktuálně firma distribuuje, patří například Vans, Superdry, Oneil, Fjällräven nebo Jott, který nově otevřel svůj první kamenný obchod v Česku.

Jak pandemie změnila e-commerce v Česku?

Zatímco na český trh míří nový módní e-shop ze Slovenska, konkurenční česká nákupní platforma Zoot vstupuje do retailu a otevírá vlastní kamennou prodejnu. Vlajkový obchod společnost otevře v dolní části Václavského náměstí, což je podle expertů na maloobchodní prodejny vysoce lukrativní místo a firmě by to mohlo výrazně pomoci.

Ačkoliv se Urban Brands do kamenných prodejen zatím pouštět nechce, šéf retailového oddělení ve společnosti JLL Tomáš Soukup tvrdí, že do budoucna by byl takový krok logickou volbou. „Otevření kamenné prodejny na dobrém místě plném turistů je vždy dobrý marketingový krok a značkám to může velmi pomoci,“ vysvětluje. Jako příklad uvádí právě Zoot.

Firma Urban Brands začínala před deseti lety jako distributor výhradně značky batohů Eastpak. Následně přidala do svého sortimentu i další značky batohů a spustila vlastní e-shop s názvem Můj batoh. S rozšiřováním sortimentu pokračovala i nadále. Vedle batohů se společnost zaměřila i na módní oblečení či doplňky. Proto spustila vlastní e-shop Urban Brands. Společnost zatím funguje v Česku a na Slovensku, postupně chce expandovat do dalších zemí.

Mezi další módní nákupní platformy působící v Česku patří například již zmiňovaný Zoot, Freshlabels, Zalando či About you. Tuzemský trh zkoumá a plánuje na něj vstoupit také čínský Shein. Podle nástroje Google Trends, který měří četnost vyhledávání na internetu, se frekvence vyhledávání termínu Shein v Česku dostává na úroveň Amazonu a postupně ji překonává. Podobně hovoří statistiky z obchodu Google Play.