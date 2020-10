Král fast fashion. Tajuplný miliardář Amancio Ortega | E15.cz

Je o něm známo poměrně málo. Především to, že nehledá světla reflektorů, až na výjimky nedává rozhovory, bedlivě si chrání soukromí. Čile se věnuje charitě a podle drbů z jeho bezprostředního okolí se nejlépe cítí v obyčejném tričku. Něco jiného oblékne jen mimořádně. Jeho byznysové impérium každopádně obléká takřka celý svět mnohem pestřejší nabídkou modelů a bez nadsázky lze o Ortegovi hovořit jako o hlavním krejčím dnešního světa.

Jak se mu to podařilo? Vedle píle, která je mu vlastní od začátku kariéry a jež se stala důležitým stavebním kamenem úspěchu značek spadajících do konglomerátu Inditex, to je také revoluční přístup k datům a zákazníkům.

„Zákazník musí zůstat v centru naší pozornosti - musíme mu podřídit svou nabídku oblečení, ale také design obchodů, logistiku a zkrátka veškeré aktivity,“ vzkázal Ortega zaměstnancům, investorům i konkurentům ve výroční zprávě Inditexu za rok 2010, v níž zároveň oznámil, že odstupuje z pozice výkonného ředitele a na své místo jmenuje Pabla Islu, který společnost řídí dodnes.

Inditex vznikl jako lokální producent a obchodník s oblečením v roce 1985. V roce 2010, když se Ortega rozhodl odstoupit, již Inditex prodával zboží na 77 trzích planety a překonal hranici 100 tisíc zaměstnanců. A v roce 2020 již byl přítomen skutečně na celém světě (202 trhů) a zaměstnával téměř dvojnásobek (177 tisíc) lidí.

Makat začal v patnácti

„Možná to je třetí nejbohatší muž světa, ale pro mě je prostě skvělým chlapíkem,“ vyprávěl v roce 2013 pro server NPR.org Jose Martinez. O koho jde? O muže, který Ortegu zná jako málokdo jiný. „V roce 1951 začal pracovat v obchodu mého otce a tak jsme se s Amanciem stali přátelé,“ pokračuje Martinez, který v daném obchodu pracoval řadu dalších desetiletí.

Amancio Ortega začal kariéru v oděvním průmyslu v neuvěřitelných patnácti letech, když odešel ze školy a přestěhoval se do města A Coruña. Právě tady byl krámek Joseho otce a právě tady, jen pár bloků od svého prvního působiště otevřel v roce 1975 dnešní král módního světa se svou tehdejší manželkou Rosalií Meraovou první obchod Zara. V těchto místech ostatně zůstává srdce globálního impéria dodnes.

Zara začínala s rozumným, ale poměrně tradičním modelem: solidní oblečení za co nejnižší ceny. Model uspěl a již o rok později se manželům povedlo otevřít několik obchodů po celém Španělsku. Krátce na to si pak Ortega uvědomil význam počítačů, které začal využívat ve své profesi. To se později ukázalo jako hlavní inovace a dnes se o Inditexu často mluví spíš jako o technologické společnosti než klasickém módním producentovi.

Nicméně ve svých začátcích Ortega sázel především na dvě věci. Především na vertikální koncentraci. Amancio si uvědomil, že být pouhým producentem oblečení mu nepřináší nevýhodu jen v nižších ziscích, ale také v tom, že není v přímém kontaktu se zákazníkem a nemůže tak využívat zpětné vazby. Proto je koncept Zary (a posléze celého Inditexu) postaven na ovládání celého řetězce od výroby po konečný prodej.

A díky tomu mohl Ortega využívat druhou zásadní výhodu: sběr všech dostupných informací. Až do relativně nedávné doby dolarový miliardář denně mluvil s co nejvíce prodejci, aby zjistil všechno možné o zákaznících, jejich touhách, ale také jejich způsobu pohybu po obchodě, zkrátka vše, co mu mohlo ještě více pomoci nabízet jim co nejlepší službu. To samozřejmě nyní nahradily nejmodernější technologie, ale princip zůstává stejný.

Rychlost je vším

Zrod Inditexu se datuje do roku 1985. Ortega představil vizi obřího řetězce s oblečením, který má plně pod kontrolou celý výrobní a prodejní cyklus. Již o tři roky později se začal rozšiřovat do zahraničí, logicky nejprve do sousedního Portugalska, od devadesátých let pak spustil postupnou globální expanzi. S devadesátými lety také začalo rozšiřování portfolia konceptů, když v roce 1991 do té doby samostatnou Zaru doplnily značky Pull & Bear (volnočasové oblečení pro teenagery) a Massimo Dutti (značka prémiového oblečení, kterou Inditex koupil). V současnosti nabízí Inditex desítku konceptů zaměřující se na různé části populace a vedle oblečení se jedná také třeba o domácí doplňky.

Odborníci se shodují, že za úspěchem Ortegova impéria stojí pětice významných inovací, s nimiž Inditex přišel. Server televizní stanice CNBC je shrnuje následovně:

1. Rychlost je vším.

2. Posedlost zákazníkem.

3. Měj pod kontrolou vlastní nabídku.

4. Zůstaň věrný kořenům.

5. Neustále inovuj.

Možná to působí jako banální pětice přikázání, ale ve skutečnosti je za tím schována celá řada revolučních myšlenek a konceptů, a to nejen pro oděvní průmysl.

Začněme rychlostí. Módní svět z velké části stále funguje na půlročních cyklech. Máme sezonu podzim/zima a jaro/léto. Ty jsou ohraničené nejrůznějšími událostmi typu fashion weeky a dalšími módními přehlídkami, po nichž následuje zavezení dané kolekce do butiků.

Ideu od reálného nákupu dělí šest měsíců. Ne tak v případě Zary. Tam kolekce vzniká v řádech dní a od nápadu po zavezení do obchodů mohou uběhnout i pouhé dva týdny. Šije se doslova na cestě do obchodů, aby se šetřilo co nejvíce času.