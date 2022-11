Wall Street klame tělem. Obrovské slevy akcií mohou být jen zdánlivé, hrozí další pád | E15.cz

Téměř čtyři roky nebylo tak levné vsadit na byznys firem z amerického akciového indexu S&P 500. Zřejmě nejčastěji používaná metoda pro oceňování akcií zjednodušeně měřící cenu, kterou investor musí zaplatit za jeden dolar firemního výdělku, totiž momentálně dělá z amerického trhu takřka nejlevnější parket od počátku roku 2019. Zdánlivá láce zámořských akcií ovšem vyvolává intenzivní vášně. Ekonomické klima je oproti předpandemické éře zcela odlišné a s tím se proměnily i názory na to, co je levné a co drahé. Podle expertů tak bude muset Wall Street ve slevách ještě přitvrdit. A to i v případě technologických akcií, jejichž ceny letos dramaticky propadly.