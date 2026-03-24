Wall Street se mění v minové pole pro investory. Kam letos zamíří index S&P 500?
- Světové kapitálové trhy už delší dobu vykazují poměrně výraznou volatilitu.
- Například hlavní index burzy v New Yorku S&P 500 se v posledním půlroce pohybuje v rozmezí 6,5 až 7,0 tisíce bodů.
- Je rozkolísanost globálních kapitálových trhů novým normálem, nebo jde jen o krátkodobý úkaz?
Kapitálové trhy reagují citlivě na nejistotu, geopolitickou či ekonomickou nestabilitu, a je nutné podotknout, že minimálně od nástupu Donalda Trumpa do druhého prezidentského mandátu Spojených států se to ve světě nejistotou jenom hemží.
Když už si trhy jakž takž začaly zvykat, že na východě Evropy stále zuří válka Ruské federace proti Ukrajině a pásmo Gazy rovněž klidem neoplývá, přidal se Donald Trump se svou politikou, která napětí a nejistotu v globálním ekonomickém prostředí jen zvyšuje.
Akciové trhy se ale z prvotního šoku po nástupu Trumpa do Bílého domu otřepaly a počáteční ztráty nejenže smazaly, ale i jasně překonaly. Jenže posledních šest měsíců jsme svědky přešlapování na místě. Hlavní akciový index Wall Streetu S&P 500 v posledním půlroce osciluje mezi 6,5 a 7,0 tisíce body, přičemž v uplynulých čtyřech týdnech více než tři procenta ztratil.
Opět se tak potvrzuje, že pouze smysluplná a předvídatelná (hospodářská) politika je nutnou podmínkou prosperity. Jenže nedávné kroky Donalda Trumpa, které trvají doposud, představují pravý opak. Dobrodružství ve Venezuele a nyní v Íránu nemohou trhy ocenit jinak než volatilitou.
Uklidní se situace?
Vyvstává tedy otázka, zda bychom měli se stávajícím vývojem počítat jako s novým normálem, nebo je šance, že se situace opět uklidní. V zásadě platí, že trhy mají jakousi vrozenou tendenci se stabilizovat. A to ve chvíli, kdy jsou do rozhodování investorů zakalkulovány všechny prvky, které v daném okamžiku hrají roli.
Tedy konkrétně – zda investoři počítají s nadále přetrvávajícími konflikty ve světě, včetně celních válek, a potenciálně dále eskalujícím konfliktem na Blízkém východě.
A zde se již dostáváme do jakési „prognostické tísně“. Zásadním problémem je, že politika se v současné době jeví jako zcela nepředvídatelná, alespoň co se klíčových globálních hráčů týká. Jestliže nejsme schopni ani elementárního odhadu, co kterého světového lídra napadne zítra, těžko můžeme odhadovat, jak se bude vyvíjet nálada na kapitálových trzích.
Na druhé straně nás historické zkušenosti učí, že každá krize jednou skončí. My dnes ale zatím nevíme, zda se svět již dostal za pomyslný bod zvratu, respektive návratu do poklidných vod, nebo zda nás kulminace stávající krize teprve čeká. Jisté ale je, že čím déle krize potrvá, tím pravděpodobněji a tvrději se bude odrážet jak na kapitálových trzích, tak v reálné ekonomice.
Pokud by se volatilita měla stát novým normálem, ocitli bychom se ve zcela bezprecedentním paradigmatu fungování světové ekonomiky. A s tím si zatím neumíme poradit.
Autorka je analytičkou společnosti InvestaGO.