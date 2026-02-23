Podívejte se na 15 silných fotografií z války na Ukrajině, které připomínají realitu konfliktu
- Válka na Ukrajině začala na jaře 2022 ruskou invazí na rozkaz Vladimira Putina a pokračuje už čtvrtým rokem.
- Konflikt provázejí válečné zločiny včetně masakru v Buči, zatímco válka pokračuje i přes sliby o snaze zajistit mír.
- Podívejte se na silné okamžiky zachycené fotografiemi, které válka přinesla.
Válka na Ukrajině už pokračuje čtvrtým rokem. Na jaře v roce 2022 ruská armáda do sousední země vpadla na rozkaz šéfa Kremlu Vladimira Putina, a rozpoutala tak největší konflikt na evropském kontinentu od druhé světové války. Tehdy ji Moskva legendárně označovala jako „speciální vojenskou operaci“. Přípravy na invazi však ruští vojáci popírali ještě v lednu a únoru 2022.
Ruská vojska vstoupila na území Ukrajiny z Ruska, Krymu a Běloruska 24. března 2022, přičemž se k bojové operaci připojili také Ruskem podporovaní ozbrojení separatisté z Doněcké a Luhanské oblasti.
Do historie se zapsalo hned několik masakrů, jeden z nich byl i masakr v Buči. Ukrajinské úřady uvedly, že zemřelo více než 300 lidí a masakr označily za genocidu.
Po stažení ruských jednotek z Buči koncem března 2022 se objevily důkazy o četných zvěrstvech spáchaných útočníky během okupace regionu. Ve sklepě bylo nalezeno 18 zohavených těl zavražděných mužů, žen a dětí. Těla vykazovala stopy mučení.
Ruská invaze pokračuje i po čtyřech letech i přesto, že podruhé zvolený americký prezident Donald Trump slíbil, že zajistí mír. Připomeňte si nejsilnější okamžiky této zatím nekončící války.