Podívejte se na 15 silných fotografií z války na Ukrajině, které připomínají realitu konfliktu

Žena čeká na rozdávání potravin ve vesnici Motyžyn na Ukrajině, která byla pod kontrolou ruských vojsk. (3. 4. 2022)

Žena čeká na rozdávání potravin ve vesnici Motyžyn na Ukrajině, která byla pod kontrolou ruských vojsk. (3. 4. 2022) Zdroj: Profimedia.cz

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj si potřásá rukou s vojákem.
Místní žena objímá vojáka milice Doněcké lidové republiky poblíž poškozeného bytového domu v oblasti kontrolované separatistickými silami podporovanými Ruskem v Mariupolu. (26. 4. 2022)
Ukrajinský voják kontroluje škody způsobené střepinami ve zdi domu ve vesnici poblíž frontové linie v Mykolajivu po nočním ruském ostřelování.
Vojáci ukrajinského národního praporu „Azov“, který byl dobrovolnickou pěchotní jednotkou zachyceni poté, co se vzdali a jsou převáženi do Jelenovky v Mariupolu. (18. 5. 2022)
Hrob ruských vojáků ve Vilkkhivce.
  • Válka na Ukrajině začala na jaře 2022 ruskou invazí na rozkaz Vladimira Putina a pokračuje už čtvrtým rokem.
  • Konflikt provázejí válečné zločiny včetně masakru v Buči, zatímco válka pokračuje i přes sliby o snaze zajistit mír.
  • Podívejte se na silné okamžiky zachycené fotografiemi, které válka přinesla.

Válka na Ukrajině už pokračuje čtvrtým rokem. Na jaře v roce 2022 ruská armáda do sousední země vpadla na rozkaz šéfa Kremlu Vladimira Putina, a rozpoutala tak největší konflikt na evropském kontinentu od druhé světové války. Tehdy ji Moskva legendárně označovala jako „speciální vojenskou operaci“. Přípravy na invazi však ruští vojáci popírali ještě v lednu a únoru 2022. 

Ruská vojska vstoupila na území Ukrajiny z Ruska, Krymu a Běloruska 24. března 2022, přičemž se k bojové operaci připojili také Ruskem podporovaní ozbrojení separatisté z Doněcké a Luhanské oblasti.

Do historie se zapsalo hned několik masakrů, jeden z nich byl i masakr v Buči. Ukrajinské úřady uvedly, že zemřelo více než 300 lidí a masakr označily za genocidu. 

Po stažení ruských jednotek z Buči koncem března 2022 se objevily důkazy o četných zvěrstvech spáchaných útočníky během okupace regionu. Ve sklepě bylo nalezeno 18 zohavených těl zavražděných mužů, žen a dětí. Těla vykazovala stopy mučení. 

Ruská invaze pokračuje i po čtyřech letech i přesto, že podruhé zvolený americký prezident Donald Trump slíbil, že zajistí mír. Připomeňte si nejsilnější okamžiky této zatím nekončící války. 

