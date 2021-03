Wall Street vytěsnila pandemii. Zavládl klid, možná před bouří | E15.cz

Analytici připomínají, že obavy opouštějí investory paradoxně v okamžiku, kdy se ocenění akcií blíží historickým vrcholům.

„Koronakrizi můžeme z pohledu Wall Street označit za historickou událost, která má na trhy stále menší vliv. Investoři se začínají bavit o nových hrozbách. Mezi ně patří hlavně vysoká inflace vyvolaná uvolněnou měnovou politikou centrálních bank a zadlužováním vlád,“ uvádí ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

Stabilita burz je prý současně sázkou na neutuchající tisk nových peněz. „Současné našponované valuace v sobě skrývají předpoklad dlouhodobého trvání dluhopisových nákupů americkým Fedem,“ zdůrazňuje Tomáš Pfeiler ze společnosti Cyrrus.

Index strachu VIX dosáhl vrcholu loni v polovině března během kulminující investorské neurózy. Vyšplhal se k historickému vrcholu přes 80 bodů, aby posléze kopíroval vývoj globální pandemie. Klíčovou hranici dvaceti bodů proťal index VIX v posledním roce třikrát, tentokrát se tak ale stalo zatím nejintenzivněji a po nejdelší dobu.

„Zklidnily především akcie z indexu S&P 500, ale například u technologického indexu Nasdaq jsou cenové výkyvy stále větší než po celý rok 2019. Takže tržní všehomír nezavládl,“ upřesňuje portfolio manažer Amundi Petr Zajíc.

Klid na burzách nemusí mít dlouhého trvání. „Jedna z věcí, kterých by se akciový trh měl bát, je nadcházející hledání daňových příjmů pro konsolidaci vládních rozpočtů. Trump nižší daně dal, Biden je pravděpodobně vezme,“ upozorňuje na blížící se potenciální milníky pro akciové trhy analytik České spořitelny Petr Bártek.

Obdobně silným hybatelem by pro trhy byla změna politiky Fedu. „Pokud by inflace vystřelila výrazně nad prognózy Fedu nebo nad úrovně, které signalizují trhy, američtí centrální bankéři by monetární stimuly ukončili zřejmě dříve, než se nyní obecně předpokládá,“ dodává Pfeiler s tím, že poté by následovaly brutální burzovní výprodeje.

Špatnou zprávou pro akcie tak mohou paradoxně být i dobré zprávy o vývoji ekonomiky, které si trh vyloží jako faktor urychlující konec podpory od centrální banky. Wall Street přitom očekává zásadní zprávy v situaci, kdy tam jsou akcie vnímané jako předražené, a mohou tak být na nepříznivé zprávy citlivější.

„Americké akcie jsou extrémně nadhodnocené. Například valuační ukazatel poměru ceny k ziskům na akcii hlavního amerického indexu S&P 500 momentálně činí 23, a je tak výrazně nad dlouhodobým historickým průměrem,“ připomíná akciový stratég společnosti Conseq Michal Stupavský.