Zelený kapitalismus. Světem se valí vlna odpovědných investic | E15.cz

Avokádo je nové uhlí. Tak by se zjednodušeně dal popsat aktuální trend, který spočívá v příklonu investorů ke společensky odpovědnému investování známému pod zkratkou ESG znamenající „environmental, social and governance“. Omezují se proto peníze, které jdou do firem těžících a spalujících uhlí, a naopak míří do zelené energie.