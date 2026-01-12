Zlato a stříbro na rekordech, investory znervózňuje dění v USA
- Cena zlata poprvé překonala 4600 dolarů za unci, rekordních hodnot dosáhlo i stříbro.
- Investoři reagují na politickou nejistotu v USA, kde ministerstvo spravedlnosti vyšetřuje šéfa Fedu.
- Zlato těží z role bezpečného přístavu a nákupů centrálních bank.
Cena zlata k okamžitému dodání dnes poprvé překonala hranici 4600 dolarů (96 655 korun) za troyskou unci (oz; 31,1 gramu). Později se zlato obchodovalo těsně pod touto hranicí. Na rekordních hodnotách se pohybuje i cena stříbra, které se obchodovalo za 84,58 dolaru za troyskou unci. Ceny těchto kovů se zvyšují v situaci, kdy americké ministerstvo spravedlnosti zahájilo vyšetřování šéfa americké centrální banky (Fed) Jeroma Powella kvůli sporné rekonstrukci budovy této instituce.
Trhy podle analytika Tima Waterera ze společnosti KCM Trade sledují dění kolem Powella a také nepokoje v Íránu. „Americké futures se po zprávách o Powellovi otočily směrem dolů, což byl signál pro zlato, aby se vydalo na cestu vzhůru,“ uvedl.
Zlato je často označováno za takzvaný bezpečný přístav, který investoři vyhledávají v dobách politické a ekonomické nejistoty. Růst ceny zlata pohání také nákupy centrálních bank.
Apetit po zlatě poroste
„Očekávám, že apetit centrálních bank po zlatě a stříbře bude v letošním roce nadále růst, protože drahé kovy jsou vnímány jako méně riziková alternativa k dolaru,“ dodal Waterer.
Powell uvedl, že mu Trumpova administrativa pohrozila trestním oznámením kvůli svědectví v Kongresu, což Powell označil za záminku pro další tlak na centrální banku, aby snížila úrokové sazby.
„Jde o to, jestli Fed bude moct nadále určovat úrokové sazby na základě dat a ekonomických podmínek, nebo jestli bude měnová politika určovaná politickým tlakem a zastrašováním,“ řekl podle BBC Powell.
V Íránu už přes dva týdny pokračují rozsáhlé protesty proti teokratickému režimu, při nichž podle aktivistů zahynulo nejméně 544 lidí.