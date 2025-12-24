Zlato znovu na rekordu. Investoři sází na další pokles sazeb v USA
- Cena zlata ve středu poprvé v historii překročila 4 500 dolarů (přes 92 tisíc korun) za troyskou unci.
- Na rekordních úrovních jsou i stříbro a platina díky silné poptávce.
- Trh žene výš očekávání dalšího snižování úrokových sazeb ve Spojených státech.
Krátce před 14:00 SEČ se zlato k okamžitému dodání prodávalo zhruba za 4494 USD/oz, předtím se dostalo až na 4525,19 USD za unci, uvedla agentura Reuters. Cena termínového kontraktu na zlato s dodáním v únoru se pohybovala mírně nad 4523 dolarů za unci.
Cena stříbra se ve stejnou dobu pohybovala kolem 72,30 USD/oz, předtím se dostala na rekordních 72,70 USD za unci. Platina se prodávala přibližně za 2312 USD, na rekordu 2377,50 USD/oz byla o několik hodin dříve. Cena palladia naopak vykazovala mírný pokles a pohybovala se mírně nad 1830 USD za unci, krátce předtím byla na maximu za tři roky.
Rostou i základní kovy
Cenu zlata podporuje absence jakýchkoli faktorů, které by nahrávaly poklesu trhu, pokračující nákupy ze strany centrálních bank i pokles kurzu dolaru, poznamenal analytik společností City Index a FOREX.com Fawad Razaqzada.
„Zvyšují se i ceny základních kovů, jako je měď. To poskytuje podporu celému komoditnímu komplexu, pokud jde o kovy," řekl Razaqzada.
Cena zlata se od začátku roku zvýšila o více než 70 procent, což je u tohoto kovu největší roční zhodnocení od roku 1979. Investoři mají zájem o aktiva, která považují za bezpečná v dobách zvýšené politické a ekonomické nejistoty. Atraktivitu zlata, které na rozdíl od jiných aktiv nenese žádný úrok, zvyšuje i předpoklad, že americká centrální banka (Fed) bude v příštím roce pokračovat ve snižování sazeb.