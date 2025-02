Největší firma Izraele poprvé mění šéfa. Do vedení se dostalo i několik Čechů

Jedním z důvodů toho, proč Izrael patří mezi technologicky nejvyspělejší země světa, je armáda. V jejím rámci funguje kybernetická jednotka 8200, která na povinnou vojnu nabírá nejlepší matematiky, fyziky a programátory. Ti kromě cvičení projdou ostrými válečnými operacemi, což je naučí odolávat stresu, převzít zodpovědnost a vést lidi. Po vojně se z nich velice často stávají podnikatelé v kybernetické bezpečnosti, tedy v oboru, kde Izrael exceluje. Základy pro tento úspěch kromě armády položila i největší izraelská společnost Check Point, která teď poprvé od založení v roce 1993 mění výkonného ředitele. Ne až tak překvapivě se jím stal bývalý velitel jednotky 8200. Do vysokých manažerských pozic ve firmě se podařilo proniknout i několika Čechům. Do služeb Check Pointu také nedávno přišel český výzkumník, který do té doby pracoval pro českou státní kyberbezpečnostní organizaci.