Peking brojí proti novým clům USA. Trump přitvrzuje na 100 procent
Washington zavádí od 1. listopadu dodatečná stoprocentní cla na vybrané čínské zboží a omezení vývozu kritického softwaru. Peking krok označil za „pokrytecký“, připomněl, že sám zatím zavedl pouze kontroly vývozu vzácných zemin a technologií jejich zpracování – bez nových cel vůči USA. Napětí zasáhlo americké technologické akcie a vyvolalo obavy firem závislých na čínských magnetech. Čína říká, že bojovat nechce, ale je připravena odpovědět, pokud USA nezmění přístup.
Obnovení obchodního napětí rozbouřilo Wall Street a způsobilo propad akcií velkých technologických společností. Vyvolalo také obavy mezi zahraničními společnostmi závislými na čínské produkci zpracovaných vzácných zemin a magnetů z nich a mohlo by ohrozit summit mezi Trumpem a čínským prezidentem Si Ťin-pchingem, který se má konat tento měsíc.
Čínské ministerstvo obchodu uvedlo, že vývozní omezení kovů vzácných zemin jsou reakcí na řadu opatření USA přijatých od bilaterálních obchodních jednání v Madridu minulý měsíc. Peking jako příklady uvedl zařazení čínských společností na černou listinu USA a zavedení poplatků pro lodě spojené s Čínou v amerických přístavech. Tyto kroky podle ministerstva vážně poškodily zájmy Číny a narušily atmosféru vzájemných ekonomických a obchodních jednání.
Peking se vyhnul tomu, aby tyto kroky USA přímo spojoval se svým omezením vývozu strategických minerálů. Uvedl, že jeho opatření jsou motivována obavami z vojenského využití těchto kovů v době častých vojenských konfliktů. Zdůraznil, že kontroly vývozu nejsou zákazy a veškeré žádosti o vývoz pro civilní použití jsou v souladu s předpisy, budou schváleny a příslušné podniky se nemusí obávat.
Čína zatím bez odvety
Nedělní reakce čínského ministerstva je první přímou reakcí Pekingu na Trumpův dlouhý příspěvek na jeho sociální síti Truth Social z pátku. Trump v něm mimo jiné obvinil Peking z náhlého zvýšení obchodních napětí a označil oznámení vývozních omezení Čínou za překvapivá a velmi nepřátelská.
Na rozdíl od začátku letošního roku, kdy obě velmoci postupně zvyšovaly vzájemná dovozní cla, se tentokrát Čína zdržela oznámení odpovídajícího cla na dovoz z USA. Ministerstvo uvedlo, že hrozba uvalení vysokých cel není správný způsob, jak jednat s Čínou, a dodalo, že čínský postoj k celním válkám je vždy konzistentní - Čína nechce bojovat, ale nebojí se bojovat. Dodalo ale, že pokud USA nezmění svůj přístup, Čína přijme odpovídající opatření.
Podle analytiků rozhodnutí Číny nereagovat okamžitě stejným způsobem na Trumpovo nejnovější oznámení by mohlo oběma zemím otevřít dveře k jednání o zmírnění napětí, napsala agentura Reuters.