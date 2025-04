Česká počítačová hra Kingdom Come: Deliverance 2 je podle průzkumu sedmou nejvlivnější videohrou na světě. Vyplývá to z ankety Britské akademie filmového a televizního umění (BAFTA) mezi hráči. Akademie o tom informovala na svých webových stránkách. Druhé pokračování hry od českého vývojářského studia Warhorse se podle ankety umístilo například před kultovními hrami, jako jsou The Elder Scrolls V: Skyrim, World of Warcraft, Dark Souls nebo Tetris. Podle průzkumu herní prostředí dosud nejvíce ovlivnila japonská hra Shenmue z roku 1999.