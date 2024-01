Beat Games ve fiskálním roce končícím 31. prosince 2022 vykázala tržby necelých 434 milionů korun, zatímco rok předtím to podle účetní závěrky dělalo více než 2,3 miliardy. Z Beat Games to z pohledu „reálných“ tržeb dělá největší herní studio u nás, a to s pouhými 35 zaměstnanci. Pro srovnání: Bohemia Interactive měla v roce 2022 tržby přes miliardu a zaměstnávala několik stovek lidí.

„Beat Games uzavřela s mateřskou společností novou prodejní smlouvu,“ potvrdil jednatel Beat Games Raj Singh. Česká společnost nově nepůsobí jako prodejce své hry v digitálním obchodě Mety. Ta provozuje obchod s aplikacemi pro VR brýle Oculus, které rovněž získala skrze akvizici. Jde o obdobu obchodů typu Apple App Store nebo Google Play Store. Do Beat Games už proudí pouze peníze z prodeje v jiných obchodech, například ze Steamu nebo PlayStation Store.

„Nehledě na takto způsobené snížení výnosů společnost v tomto roce (2022) nadále rostla, a to zejména díky pokračujícímu růstu trhu s virtuální realitou a uvádění nového digitálního herního obsahu na trhu,“ doplnil Singh. Celková čísla Meta přestala komentovat.

Zisk českého studia se příliš nezměnil, od akvizice vždy proudil přes mateřskou společnost. České „eseróčko“ se v posledním roce po zdanění dostalo na 51 milionů, předtím to dělalo 70 milionů korun.

Beat Saber je obecně považován za finančně nejúspěšnější VR hru na planetě, byť komplexní čísla nejsou k dispozici. Loni byl opět nejprodávanějším titulem svého druhu na Steamu, největším digitálním obchodě s hrami pro osobní počítače. Statistikám vládne také na PlayStation Store.

Deník Wall Street Journal loni v dubnu informoval, že Beat Saber jen v prodejích pro VR brýle Oculus utržil 5,5 miliardy korun. K dnešnímu dni číslo pravděpodobně výrazně narostlo. Beat Saber má měsíčně přes 1,5 milionu aktivních uživatelů.

Pro Metu je český výtvor společně s brýlemi Oculus hlavním aktivem v budování byznysu s virtuální realitou. Mark Zuckerberg v minulosti představil koncept takzvaného metaverza, tedy propojeného virtuálního světa, jako budoucnosti interakce lidí a strojů. Do oblasti už investoval desítky miliard dolarů. Sekce je ztrátová a podle Zuckerberga tomu tak může být ještě dlouho. Beat Saber je hlavním tahákem, který uživatele k VR vábí.

Beat Saber je rytmická hra. Hráči ve virtuální realitě sledují, jak na ně v taktu hudby létají barevné kostičky, které pohybem rukou reprezentující dva světelné meče musejí rozsekávat. Beat Games spolupracuje s interprety jako Imagine Dragons, Queen, Linkin Park, Lady Gaga a dalšími.