Česko dál klesá do dluhu, trend v Evropské unii je přitom opačný | e15.cz

Zatímco v Evropské unii zadlužení kleslo, Česká republika jde proti tomuto trendu a zvýšila svůj dluh ve druhém čtvrtletí na 44,3 procenta HDP. Před rokem to bylo 43,5 procenta. Zadluženost Evropské unie ve stejném časovém období klesla na 83,1 procenta HDP, loni to bylo 85,9 procenta. Dnes to uvedl statistický úřad Eurostat.