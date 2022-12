COVID-19: Česko končí s nákupem vakcín. Nikdy nebudou využity, říká Válek | E15.cz

Zatímco Čína v současné době řeší rekordní nárůst počtu nakažených koronavirem, v mnoha evropských zemích se vyhazují statisíce vakcín do koše. České ministerstvo zdravotnictví přestane od nového roku objednávat nové vakcíny proti covidu, kterých aktuálně vyhodí stovky tisíc měsíčně. Informuje o tom ČT.

Česko zatím využilo přibližně 18,5 milionu vakcín z více než 35 milionů obdržených dávek. Problémy s přebytkem vakcín proti covidu se ale začaly objevovat už loni v létě, teď však státy vyhazují stále větší počet vakcín a napětí kolem celé situace graduje. Ačkoliv se české ministerstvo zdravotnictví rozhodlo, že od roku 2023 přestane objednávat nové vakcíny, bude muset přijmout ty, které byly již předem nasmlouvané.

Vyrábějí se vakcíny na vyhazov, řekl Válek

Během prosincového jednání ministrů zdravotnictví zemí EU v Bruselu uvedl ministr zdravotnictví Vlastimil Válek, že i dodání aktuálně nasmlouvaných dávek v lednu a únoru by znamenalo zásadní problém. „Musíme si otevřeně přiznat, že jsou dnes vyráběny vakcíny, které nebudou nikdy využity,“ upozornil Válek.

Několik dalších zemí Evropské unie rovněž trvá na přerušení dodávek covidových vakcín a úpravě smluv o dodávkách očkovacích látek. Na jednání v Bruselu opakovaně zaznívalo, že země si s ohledem na aktuální krize nemohou dovolit nakupovat vakcíny, které jsou předurčené ke zničení.

Část přebytečných dávek jednotlivé členské státy v uplynulých měsících darovaly třetím zemím, nicméně deník Financial Times poznamenal, že i rozvojové země už nezvládají příděly vakcín spotřebovávat. Několik států také uvedlo, že do budoucna by měla být ponechána možnost jednotlivým zemím uzavírat podobné smlouvy samostatně.

Čtvrtá dávka očkování proti covidu:

Video se připravuje ... Čtvrtá dávka očkování proti covidu • VIDEO Videohub

Moderna žaluje konkurenty kvůli patentům

Zatímco se řada států snaží zbavit přebytečných vakcín od velkých farmafirem, jako je například Pizer, BioNTech nebo Moderna, tyto společnosti řeší spory o patenty. Už letos v létě americká firma Moderna zažalovala firmy Pfizer a BioNTech za porušení několika patentů. Moderna vyvíjela metodu mRNA vakcinace od roku 2010 a o porušení patentů prý věděli už dříve, ale nechtěli bránit šíření vakcín v době pandemie. Informuje o tom americký server Reuters.

Společnosti Pfizer a BioNTech začátkem prosince odpověděly, že společnost Moderna přecenila své zásluhy v oblasti technologie mRNA. Požádaly tedy federální soud v Massachusetts, aby prohlásil patenty Moderny za neplatné a případ zamítl. Společnosti také upozornily, že se navíc Moderna vzdala práva podat žalobu v době, kdy podepsala, že během pandemie nebude žalovat jiné výrobce vakcín.

Všechny tyto žaloby o porušení práv a patentů obsahují žádost o finanční náhradu škody, jejíž přesná výše zatím není známá. Nicméně žádná ze společností nepožádala soud o zastavení výroby nebo prodeje vakcín.

Pfizer vydělal dvojnásobek toho co Moderna

Pfizer plánuje v příštích letech uvést na trh zhruba deset novinek. „Máme v plánu například uvedení pěti nových vakcín a asi dvou léků pro onkologické pacienty,“ uvedl šéf Pfizeru Albert Bourla v rozhovoru pro Yahoo Finance’s All Markets Summit. Aby navíc kompenzoval poklesy prodejů spojené s léky a s vakcínami proti covidu, plánuje do roku 2030 posílit příjmy z externích obchodů ve výši 25 miliard dolarů.

Společnost Pfizer vydělala v prvních devíti měsících tohoto roku přes 26,4 miliardy dolarů z prodeje svých vakcín. Oproti tomu společnost Moderna za stejné období prodala vakcíny v hodnotě přes 13,5 miliardy dolarů, jak vyplývá z údajů Americké komise pro cenné papíry a burzy.