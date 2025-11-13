Česko odráží nepřející lobby Němců a Italů kvůli čipové továrně Onsemi. Schválení v Bruselu se konečně pohnulo
Schvalování rozšíření čipové výroby společnosti Onsemi v Rožnově pod Radhoštěm za asi 42 miliard korun se v Bruselu konečně pohnulo dopředu. Evropská komise, která musí české vládě posvětit možnost poskytnout Onsemi pobídku přesahující 10 miliard korun, podle informací e15 formálně zaevidovala žádost. Tomu předcházely měsíce zajišťování doplňujících informací. Proces byl ovlivněn lobbingem Němců a Italů, pro které je rožnovský projekt konkurencí.
Americký podnik Onsemi oznámil záměr investovat v Česku už loni v červnu. Přišel s plánem expandovat stávající rožnovskou produkci, která nyní ročně generuje tržby kolem sedmi miliard korun. Česko se pro firmu má stát centrem pro produkci čipů na bázi karbidu křemíku (SiC), vhodných například do elektrických vozů. Zájem o jejich odběr má skupina Volkswagen. Rozšíření může zvednout tržby o dalších více než 20 miliard korun a vytvořit další pozitivní ekonomické efekty, včetně růstu centra pro návrh čipů.
Onsemi se rozhodovala mezi více zeměmi, silná byla nabídka Jižní Koreje. České vládě se ale podařilo projekt získat i díky zmíněné pobídce, která jde nad rámec běžně poskytované výše. Tuto pobídku ovšem musí schválit Evropská komise, aby nedošlo k nedovolené podpoře v rámci unijní hospodářské soutěže. Podobně postupují i další evropské státy, které chystají nové čipové továrny. Umožňuje to evropské opatření Chips Act, jehož cílem je posílit polovodičovou produkci.
Jenže žádost Onsemi v Bruselu dlouho drhla a Evropská komise vyžadovala nové a nové informace. Podle několika zdrojů e15 blízkých jednání a celému procesu, jež nechtějí být jmenovány, do akce výrazně promlouvaly lobbingové snahy z Německa a Itálie. Některé tamní síly českému projektu prý, mírně řečeno, nepřály.
