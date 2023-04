Česku hrozí závislost na dovozu elektřiny. Může to být riskantní | e15.cz

Dovoz elektřiny není tabu. Ani pro Česko. Provozovatel přenosové soustavy ČEPS tvrdí, že je velmi pravděpodobné, že se relativně malá země, která v minulosti vykazovala na své poměry hodně vysoký export, překlopí do pozice čistého importéra. Otázkou zůstává pouze to, za jak dlouho se tak stane. Na druhou stranu závislost na importu by byla nebezpečná.