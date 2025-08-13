Kabinové zavazadlo by mělo být zdarma ve všech letadlech, navrhují europoslanci. Aerolinky se bouří
Evropský parlament chce usnadnit leteckou dopravu zavedením jednotných pravidel pro příruční zavazadla. Nově by měl mít cestující nárok na kabinové zavazadlo do 7 kilo zdarma u všech aerolinek, včetně nízkonákladových. Do příručního zavazadla si také, poprvé od roku 2006, pasažéři budou moci zabalit tekutiny v nádobách větších než 100 ml. Zpřísní se ale nárok na kompenzaci při zpoždění letu. Návrh musí Evropský parlament ještě finálně schválit, ale pokud projde, bude se jednat o revoluci v letecké přepravě.
Reforma by mohla být účinná už od roku 2027. Většina nízkonákladových aerolinek dnes umožňuje cestujícím v ceně základní letenky pouze malé příruční zavazadlo, které se vejde pod sedadlo před nimi. Jednotné rozměry však neexistují, u každé společnosti jsou nastavené jinak. Tyto rozdíly cestujícím způsobují potíže například při přestupu mezi dopravci. Při překročení rozměrů může cestující zaplatit poplatek na místě až 60 eur za jedno zavazadlo, například u Ryanairu.
Nové pravidlo by cestujícím umožnilo vzít si na palubu letadla jedno kabinové zavazadlo o rozměrech do 100 centimetrů a hmotnosti až 7 kilogramů, a navíc jedno malé příruční zavazadlo s maximálními rozměry 40 × 30 × 15 centimetrů, což je přibližně velikost malého batohu.
Matteo Ricci, místopředseda výboru pro dopravu a cestovní ruch Evropského parlamentu, považuje návrh za důležitý krok ke spravedlivějšímu a transparentnějšímu cestování. „Zvýšená transparentnost zajistí spravedlivější a efektivnější systém,“ řekl Ricci. Dohodnuté kompromisy podle něj chrání cestující a konkrétní opatření, jako je jasná definice bezplatného příručního zavazadla, umožňují vyhnout se neodůvodněným dodatečným nákladům.
Nařízení by se po schválení vztahovalo na všechny lety v rámci Evropské unie i linky směrem do Evropské unie a z ní. Aerolinky na něj už teď reagují a zavádějí změny v zavazadlové politice. Obchodní asociace Airlines for Europe, která zastupuje 17 předních evropských aerolinek, začala uplatňovat garantované rozměry 40 × 30 × 15 centimetrů pro zavazadla umístěná pod sedadlem. Následoval ji Ryanair, ten drobně zvýšil limit ze současných 40 × 25 × 20 centimetrů na 40 × 30 × 20 centimetrů.
Letecké společnosti oponují: hrozí vyšší ceny a zpoždění
Aerolinky chystanou legislativu kritizují, protože podle nich údajně „sníží možnost volby cestujících“. „Letecká doprava v EU je vysoce konkurenčním prostředím a regulace tohoto typu je v jejím případě nadbytečná," vyjádřila se k reformě Vladimíra Dufková, mluvčí českých Smartwings. Dodává, že evropští dopravci o svých podmínkách transparentně informují a klient si může zvolit takový produkt, který mu vyhovuje. Oproti některým jiným dopravcům má Smartwings již v ceně základního tarifu velké kabinové zavazadlo.
Eurowings se odkazují na vyjádření Německé letecké asociace (BDL). Ta uvádí, že letecké společnosti nabízejí svým zákazníkům tarify v různých cenových hladinách, s různými možnostmi přepravy příručních zavazadel, a jejich standardizace by cestující ochudila o možnost individuálního výběru.
„Vzhledem k tomu, že velikost příručních zavazadel závisí také na modelu letadla a jeho konfiguraci, nejsou striktní specifikace praktické. Zejména letadla pro krátké a střední tratě nejsou navržena pro přepravu jednoho až dvou příručních zavazadel na cestujícího,“ upozorňuje BDL na úskalí, která by nové nařízení mohlo přinést. To by dle BDL znamenalo, že by se u bran muselo narychlo přesunout více zavazadel do nákladového prostoru, aby byly splněny bezpečnostní požadavky, což by mohlo vést ke zpoždění letového provozu.
Další obavou je nárůst cen letenek. „Trh stojí na volbě. Povinný kufr na palubu znamená, že pasažér zaplatí za službu, kterou možná ani nechce,“ říká Ourania Georgoutsakou, generální ředitelka Airlines for Europe. Nařízení přirovnává k povinnému popcornu ke každému lístku do kina.
Cestovním lahvičkám odzvonilo, nové CT skenery mění pravidla
Vedle chystaných změn v pravidlech pro kabinová zavazadla se v EU řeší také uvolnění limitů na přepravu tekutin v příručních zavazadlech. Evropská letiště postupně zavádějí nové 3D CT skenery. Díky této technologii už cestující v řadě zemí, například v Itálii, Nizozemsku či Velké Británii, nemusí při bezpečnostní kontrole vyndávat tekutiny ani elektroniku a mohou převážet tekutiny v nádobách o objemu až 2 litry, oproti původním 100 ml. Přechod ale probíhá nerovnoměrně, některá letiště, či dokonce jejich jednotlivé terminály fungují podle nových pravidel, zatímco jiná zatím zůstávají u původního limitu.
Letiště Václava Havla už má nové CT skenery nainstalované na Terminálu 2, kde díky nim odpadá nutnost vyndávat tekutiny a elektroniku při kontrole. Limit 100 ml na jeden obal však zatím platí i zde. Letiště čeká na schválení navýšení limitů členskými státy EU. Pokud k tomu dojde, Praha plánuje pravidla uvolnit zhruba od podzimu. Na Terminálu 1, odkud odlétají spoje mimo Schengen, se změny očekávají až po plánované rekonstrukci.
Ročně se zpozdí 218 tisíc letů
Kde Evropská unie směrem k cestujícím naopak zpřísňuje, jsou kompenzace za zpožděné lety. Nárok na ně se posouvá ze tří hodin zpoždění letu na čtyři hodiny pro krátké lety a šest hodin pro dlouhé lety. Upravuje se i výše kompenzace, u krátkých letů roste z 250 na 300 eur a u dlouhých letů naopak klesne z 600 na 500 eur.
Evropská komise uvádí, že se ročně zpozdí asi 218 tisíc letů. Pokud by všichni pasažéři uplatnili nárok na kompenzaci, výše náhrady by dosáhla 6,5 miliard eur. Většina cestujících ale nárok neuplatní, reálně se vyplatí asi 1,5 miliardy eur. Podle slovenské firmy Flywize, která pomáhá cestujícím kompenzace vymáhat, až 38 procent z toho právě na lety se zpožděním do čtyř hodin.