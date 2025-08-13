Kasa zapíjí neúspěch Pilulky byznysem s filtrovanou vodou. Lidé chtějí zahnat žízeň kdykoli, tvrdí
Někdejší zakladatel stejnojmenného obchodu s elektronikou a také on-line lékárny Pilulka Petr Kasa se pustil do nového byznysu. Využil volné peníze a letos investoval do startupu Lokni Martina Václavíka, který nabízí možnost čerpat filtrovanou vodu bez plastového odpadu ve speciálních vodních stanicích. Snaží se oslovovat s nabídkou vody domácnosti, ale třeba i školy. „V jiných evropských zemích už to funguje - stanice s čistou pitnou vodou mají města v Itálii, Francii nebo Rakousku,“ vysvětluje v následujícím komentáři pro e15.cz investor a výkonný ředitel Lokni Petr Kasa. V Pilulce skončil letos na konci února poté, co firma prošla ekonomickými potížemi a vstoupil do ní nový investor Tomáš Čupr.
Ve městech jsme si už zvykli na spoustu samozřejmostí: lavičky v parcích, veřejné osvětlení, hromadnou dopravu. Stejně samozřejmé by mělo být i to, že se kdykoli můžeme zdarma a bez obav napít čisté vody.
Ještě naléhavější je tento problém v období veder, kdy teploty ve městech stoupají nad 30 °C a betonová zástavba se promění v rozpálenou výheň. Právě v těchto dnech je udržování pitného režimu naprosto zásadní. V takových chvílích by člověk čekal, že možnost napít se čisté a bezpečné, zdravé vody bude nejen samozřejmá, ale i příjemná.
Klasická pítka ve městech, parcích nebo na nádražích můžou vzbuzovat představu snadného doplnění tekutin. Na první pohled jde o logický prvek městské infrastruktury. Realita je ale složitější. Údržba pítek je náročná a často se potýká s nedostatkem lidí, kteří by se o ně starali. Navíc jejich hygiena bývá sporná. Kvalita pitné vody v Česku je sice na vysoké úrovni a pítka bývají kontrolována, ale kdo z nás má jistotu, jakými trubkami voda přitéká a hlavně - kdo a čím se pítka před námi dotýkal a co u něj vlastně dělal? Pro mnohé tak tato místa vzbuzují více nedůvěry než chuti se u nich osvěžit.
Vzpomínky na školní „fontánky”, které fungovaly spíš jako dekorace než zdroj pitné vody, máme mnozí zapsané hluboko. Slabý tlak, nutnost dotýkat se kovového povrchu ústy… To všechno buduje spíš nedůvěru. Lidé si proto raději nosí vodu vlastní, nebo, a to je druhá cesta, kupují balenou vodu v PET lahvích.
Fronty u filtračních stanic
Jenže právě PET lahve představují obrovský problém. Jde nejen o finanční zátěž pro jednotlivce, ale především o ekologickou zátěž pro města i přírodu. Plastový odpad, který takto vzniká, tu s námi zůstává ještě desítky let. Přitom jde o naprosto základní lidskou potřebu, tedy možnost se napít.
Na mnoha univerzitách nebo v kancelářských budovách vidíme, že lidé mají zájem o kvalitní a důvěryhodné zdroje pitné vody. Tam, kde se instalují moderní filtrační stanice, pravidelně vznikají fronty. Lidé si k těmto řešením vytvářejí důvěru, protože vědí, že voda je čistá, bezpečná a nemusí mít obavy, co tam před nimi kdo dělal.
Čistá pitná voda by měla být běžnou veřejnou službou, podobně jako veřejné osvětlení nebo lavičky v parcích. Měla by podporovat zdraví, chránit životní prostředí a zároveň dávat obyvatelům pocit, že o ně město pečuje. Města, která chtějí být moderní, přívětivá a udržitelná, by se neměla spokojit s řešeními, která stačila dřív.
Pitná voda je základní právo
Potřebujeme přemýšlet dál. Nabídnout veřejnosti komfortní a hygienické alternativy, které odpovídají standardům 21. století. Tímto způsobem můžeme pitnou vodu ve městech povýšit z nouzového řešení na přirozenou součást každodenního života, a zároveň dát jasný signál, že základní potřeby lidí i ochrana přírody jsou prioritou. Koneckonců to v jiných evropských zemích už funguje - stanice s čistou pitnou vodou mají města v Itálii, Francii nebo Rakousku.
Je tedy na čase, aby i česká města přestala vnímat pitnou vodu jen jako „příjemný bonus“ a začala ji chápat jako základní právo, které patří ke každodennímu životu ve veřejném prostoru. Lidé si zaslouží možnost napít se kdykoli, čistě a bezpečně, bez nutnosti nakupovat na každém rohu plastové lahve nebo riskovat hygienu u pítka, které je spíše designovým prvkem. Ať už formou moderních filtračních stanic, nebo jiných inovativních řešení, města by se neměla bát zapojit odborníky a hledat odvážnější cesty. Protože voda není jen tekutina, je to symbol péče, respektu a lidskosti.