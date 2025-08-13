Trumpův „velký krásný zákon“ rozdělil Wall Street na dva zcela rozdílné tábory
Zákon One Big Beautiful Bill Act (OBBBA), který americký prezident Donald Trump podepsal v červenci, má podle části investorů potenciál nastartovat novou éru americké hospodářské politiky. Přináší rozsáhlé daňové reformy, cílené pobídky pro vybraná odvětví a masivní veřejné investice. Očekává se však také výrazné navýšení federálního deficitu, což už vyvolalo varování ratingových agentur a kritiku části trhu.
Od levných peněz k fiskální síle
Podle Petera Andersena z Andersen Capital Management je OBBBA „bodem obratu“, který znamená přechod od monetárních stimulů k fiskální expanzi. Vláda podle něj odklání podporu ekonomiky od politiky nízkých sazeb a nákupů dluhopisů Federálním rezervním systémem a nahrazuje ji cílenými výdaji státu, píše server CNBC.
Největší příslib vidí Andersen v infrastruktuře, která je úzce provázána s národní bezpečností. „Nejde jen o mosty a zbraně, ale i o kybernetickou ochranu, datové firewally a technologickou odolnost,“ vysvětluje. Zhruba 150 miliard dolarů má směřovat na posílení obranného průmyslu a zahrnout oblasti od dronů přes vojenské stavby až po umělou inteligenci.
Andersenův fond se zaměřuje mimo jiné na kyberbezpečnost, kde drží čtyři silné tituly, například Palo Alto a CyberArk, a také na společnosti poskytující průmyslové vybavení, jako je United Rentals.
„Fiskální supercyklus“ a sázky na průmysl
Také Tat Wai Toh z RBC Wealth Management Asia považuje OBBBA za začátek „dalšího fiskálního supercyklu“, tentokrát postaveného na strukturální průmyslové politice místo krátkodobých stimulačních balíčků. Klíčovými oblastmi mají být umělá inteligence, obrana, logistika a elektrifikace.
RBC tak podle něj nyní ve svých investicích do amerických domicilů preferuje firmy, které „těží, staví, přepravují, dodávají energii a chrání“, tedy od výrobců těžkých elektrických zařízení přes poskytovatele služeb pro ropná pole až po banky, které mohou profitovat z růstu poptávky po úvěrech.
Robert Teeter ze Silvercrest Asset Management Group vidí okamžité přínosy především pro průmyslové podniky a energetickou infrastrukturu. Podle něj jde o „nový fiskální cyklus“ s podporou investic do domácí výroby, včetně plných daňových odpisů pro výzkum, vývoj a tovární stavby.
Technologický sektor má navíc těžit z pobídek k inovacím a zvyšování produktivity, a to hlavně od výrobců AI hardwaru po společnosti, které tyto systémy nasazují. Silvercrest zůstal navzdory nedávné nejistotě kolem cel nadvážený v akciích zejména v technologických firmách, v průmyslu a mezi malými firmami.
Skeptici varují před iluzí
Ne všichni se ale domnívají, že OBBBA znamená zásadní přelom. Třeba Cody Willard z CL Willard Capital Partners varuje, že právní dokument je spíše jen pokračováním dlouhodobého trendu vysokých výdajů a opakovaných slibů v oblasti infrastruktury.
Obdobně hovoří Paul Wong ze Sprott Asset Management, a navíc upozorňuje, že masivní deficit a nízké sazby mohou posunout USA do „fiskální dominance“, kdy měnová politika zůstane podřízená potřebám financování státní pokladny. Očekává proto záporné reálné výnosy, oslabování dolaru a přesun kapitálu do reálných aktiv, jako jsou zlato, ropa či nemovitosti.
Sprott proto v této situaci drží výrazné pozice v drahých kovech, uranu, mědi a vzácných zeminách, které mají těžit z geopolitických i energetických trendů.
Poražení a vítězové
Podle investorů má zákon i jasné poražené. Nejvíce negativně ovlivňuje sektor čistých technologií – zejména solární a větrné projekty. OBBBA zrychluje ukončování daňových úlev a zavádí přísné lhůty pro získání podpory. Navíc obsahuje omezení pro projekty vlastněné či podporované subjekty z „problematických zemí“ jako Čína, Írán nebo Rusko.
RBC varuje také před tlaky na nemocnice a zdravotní pojišťovny, kde hrozí snižování úhrad a obecně restrukturalizace systému pojištění.