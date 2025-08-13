Čínská bytová krize dosáhla nového dna po stažení kdysi největšího developera z burzy
Pod developerem China Evergrande Group, která je etalonem čínské bytové krize, se otevřela nová propast. Likvidátoři prošli účetnictví této korporace složené ze zhruba tří tisíc právnických osob v různých jurisdikcích a zjistili, že dluh developera se bude pohybovat kolem 350 miliard hongkongských dolarů, respektive 45 miliard amerických dolarů (přes 940 miliard korun), což je mnohem více, než dosud očekávali. Oznámené vyškrtnutí Evergrande z burzy je tak milníkem čtyřleté čínské bytové paralýzy.
Pád společnosti Evergrande je tím největším v čínské bytové krizi, která zpomalila hospodářský růst země. Z burzy bude kdysi největší čínský developer podle tržeb stažen 25. srpna. Už rok a půl je ale obchodování s jeho akciemi pozastaveno. Zpráva likvidátorů také říká, že stovka nejcennějších firem z holdingu přeci jen nějakou hodnotu má, drží portfolio v hodnotě 27 miliard hongkongských dolarů, tedy kolem 72 miliard korun.
Přitom v roce 2017, kdy byla firma na vrcholu, měla hodnotu více než 50 miliard dolarů (více než bilion korun).
Pozdější pád Evergrande, symbolický pro následky čínského boomu bydlení, podtrhuje podle agentury Bloomberg křehkost trhu, kdy klesající důvěra spotřebitelů, nadměrná nabídka a rostoucí dluh zastavily snahy o zotavení trhu s nemovitostmi. „Je to symbolický okamžik pro sektor nemovitostí,“ komentoval situaci pro server Kenny Ng, stratég společnosti China Everbright Securities International.
Hongkongské soudy vydaly od začátku krize v roce 2021 nejméně šest příkazů k likvidaci čínských developerů. Naposledy v pondělí hongkongský nejvyšší soud nařídil společnosti China South City Holdings Ltd. likvidaci poté, co se jí nepodařilo získat dostatečnou podporu věřitelů pro její návrh restrukturalizace. Celkový dluh developerů v zemi se pohybuje ve výši přibližně 150 miliard dolarů.
Vládnoucí čínská komunistická strana ovšem váhá takto obří dluhy sanovat. Politbyro se na svém zasedání minulý měsíc zdrželo odsouhlasení nových stimulačních opatření. Důvodem může být podle Bloombergu fakt, že čínské ekonomice se překvapivě dobře dařilo i přes americká cla a trh by si měl se situací výhledově poradit. Analytici UBS Group AG očekávají, že oživení nemovitostního trhu v Číně by mělo přijít v polovině nebo v závěru roku 2026.