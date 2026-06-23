Světová premiéra vlajkového SUV Peaq. Škoda Auto odhalí svůj dosud největší elektromobil
- Škoda Auto v úterý 23. června večer představí svůj nový vlajkový model Peaq.
- Největší elektromobil v historii značky má nabídnout sedm míst a dojezd přes 600 kilometrů.
- Automobilka od něj očekává posílení pozice v segmentu velkých rodinných SUV.
Škoda Auto v úterý večer představí svůj dosud největší a technologicky nejvyspělejší elektromobil. Světová premiéra nového modelu Peaq začne chvíli před půl sedmou večer ve francouzském Monnetier-Mornex a automobilka ji bude vysílat živě na svých webových stránkách.
Sedmimístné elektrické SUV se má stát novou vlajkovou lodí mladoboleslavské značky. V nabídce se zařadí nad současný Enyaq a s délkou přes pět metrů půjde o největší sériově vyráběný vůz v historii Škody. Automobilka si od novinky slibuje posílení pozice v segmentu velkých rodinných SUV a oslovení zákazníků, kteří dosud mířili spíše k prémiovým výrobcům.
Přes 600 kilometrů na jedno nabití
Peaq navazuje na studii Vision 7S a zároveň představuje dosud nejvýraznější ukázku designového směru Modern Solid. Ten přináší jednodušší linie, robustnější vzhled a novou interpretaci přední části vozu s prvkem Tech-Deck Face. „Precizně tvarované plochy a jasně strukturované detaily vytvářejí sebevědomý a nadčasový vzhled, zatímco charakteristické prvky, jako jsou světlomety ve tvaru písmene T a přední maska Tech-Deck Face, vyjadřují identitu značky Škoda v nové éře elektromobility,“ řekl vedoucí designu exteriéru Karl Neuhold.
Sériová verze nabídne také výsuvné kliky dveří, které mají přispět k lepší aerodynamice. Právě ta patřila podle dosud zveřejněných informací mezi hlavní priority vývoje. Automobilka už dříve uvedla, že vůz nabídne dojezd přes 600 kilometrů na jedno nabití. Chybět nemá ani možnost využít baterii k napájení externích zařízení nebo propojení s domácí elektrickou sítí.
Automobilka v posledních letech výrazně zrychluje přechod k elektromobilitě. V roce 2025 více než zdvojnásobila dodávky čistě elektrických vozů a díky modelům Enyaq a Elroq se zařadila mezi nejúspěšnější značky na evropském trhu s elektromobily.
Škoda Auto zároveň v květnu v Curychu představila svůj dosud nejdostupnější elektromobil s názvem Epiq. Nový městský crossover má pomoci oslovit širší skupinu zákazníků, kteří dosud o elektromobilu neuvažovali, především kvůli ceně.